ETV Bharat / state

चरित्र पर संदेह! शराब के नशे में डंडे से ताबड़तोड़ वार कर सो गया पति, पत्नी की मौत

चरित्र पर संदेह! शराब के नशे में डंडे से ताबड़तोड़ वार कर सो गया पति ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

चरित्र पर शक के चलते पति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: वनांचल क्षेत्र पसान में दंपती के बीच मुर्गा भात खाने के बाद चरित्र संदेह को लेकर विवाद शुरू हो गया. पति ने विवाद बढ़ने पर तैश में आकर पत्नी पर लकड़ी के लंबे डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसके बाद पत्नी के सिर को दीवार पर दे मारा. जिससे गंभीर महिला की देर रात मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना जिले के सरहदी थाना पसान अंतर्गत ग्राम साजाकछार सारिसमार की है. यहां 37 साल का राजूलाल कुजुर निवास करता है. उसने सोमवार को घर में मुर्गा भात खाने की योजना बनाई थी. जिसमें अपने भतीजे नन्नु कुजुर को भी आमंत्रित किया था. रात करीब 9 बजे तक घर में खाने पीने का दौर चलता रहा. इसके बाद नन्नु घर चला गया. उसके जाते ही राजूलाल और उसकी पत्नी उर्मिला बाई के बीच विवाद शुरू हो गया.

राजू ने विवाद बढ़ने पर घर में रखे डंडे से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला किया. उसके बुरी तरह घायल होने के बाद भी राजू का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उसने पत्नी के सिर को दीवार में पटक दिया, जिससे वह लहुलुहान हो गई. जानकारी के अनुसार अस्पताल ले जाने के बजाय राजू गहरी नींद में सो गया. उसकी पत्नी ने इलाज के अभाव में रात करीब तीन बजे दम तोड़ दिया.

पसान में दंपती के बीच मुर्गा भात खाने के बाद चरित्र संदेह को लेकर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अगली सुबह भतीजे को हुई जानकारी

घटना की जानकारी मंगलवार की तड़के भतीजे नन्नु को हुई. वह सीधे थाना जा पहुंचा. उसने घटना की सूचना पुलिस में दर्ज करा दी. हत्या की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. थाना प्रभारी चंद्रपाल खांडे आला अफसरों को मामले से अवगत कराते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम को निरीक्षण के दौरान मृतिका के सिर और शरीर में गंभीर चोट के निशान मिले.

इसके अलावा दीवार में भी खून के निशान मिले. पुलिस के अनुसार राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है. पूछताछ में उसने चरित्र संदेह को लेकर उपजे विवाद को हत्या का कारण बताया है. मामले में पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल डंडे को बरामद कर लिया है.

पसान थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसी से फोन पर बात कर रही थी महिला तो हुआ शक

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि पसान थाना के अंतर्गत गांव में हत्या की वारदात हुई है. जिसमें पति राजू लाल कुजूर ने अपनी पत्नी उर्मिला को रात में डंडे से पीटकर और दीवार में पटक पटक कर मारा है. उनके घर तीन मेहमान आए हुए थे. उन सभी ने कोसना शराब का सेवन किया था. खाना, खाने के बाद जब आरोपी ने देखा कि महिला किसी दूसरे पुरुष से बात कर रही है, तो इस संदेह में उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की. जिससे उसकी मौत हो गयी है. हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. राजू लाल को गिरफ्तार का वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.