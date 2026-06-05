बीवी के अफेयर का शक, गुरुग्राम में पति ने चुन्नी से गला घोंट कर पत्नी की हत्या की, आरोपी अरेस्ट
हरियाणा के गुरुग्राम में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी. आरोपी पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया.
Published : June 5, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 8:44 PM IST
गुरुग्राम : आईएमटी मानेसर क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी पर शक करते हुए उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. पुलिस को 4 जून को सूचना मिली थी कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है.
पत्नी का मर्डर किया : जांच के दौरान मृतका के भाई ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन काजल देवी अपने पति नरेंद्र सिंह और बच्चों के साथ गांव बास हरिया में किराये के मकान में रहती थी. उसने आरोप लगाया कि नरेंद्र अक्सर उसकी बहन के साथ मारपीट करता था और घर का खर्च भी नहीं देता था. पुलिस जांच में सामने आया कि काजल देवी एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी. 3 और 4 जून की रात आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन पर किसी से बात करते देखा, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. शक के चलते आरोपी ने चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
आरोपी पति अरेस्ट : मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी 37 वर्षीय नरेंद्र को केएमपी एक्सप्रेसवे के पास से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी भी बरामद कर ली है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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