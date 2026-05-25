ETV Bharat / state

सोनीपत के गोहाना में पत्नी की हत्या के बाद गड्ढे में दफनाने की तैयारी, आरोपी के दोस्त ने ही खोला राज

सोनीपत के गोहाना में घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर शव को दबाने की कोशिश की.

Sonipat Gohana murder case
सोनीपत के गोहाना में पत्नी की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: सोनीपत के गोहाना में घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली. गोहाना की सब्जी मंडी के पीछे स्थित एक किराए के मकान में रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की साजिश भी रची, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिलने से मामला खुल गया. सूचना के बाद गोहाना शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

शव दबाने के लिए खोदा गया गड्ढा: स्थानीय लोगों की मानें तो आरोपी संदीप अपनी पत्नी प्रियंका के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर संदीप ने प्रियंका की हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शव को छिपाने की योजना बनाई. आरोपी ने शव को कट्टे में बंद किया और उसे गड्ढे में दबाने के लिए ले गया. इसके लिए पहले से एक गड्ढा भी खोदा गया था.

Sonipat Gohana murder case
आरोपी के दोस्त ने ही खोला राज (ETV Bharat)

दोस्त को दी जान से मारने की धमकी: मामले में नया मोड़ तब आया, जब संदीप ने अपने दोस्त निजामुद्दीन, जो कि एक मजदूर है, उसे मदद के लिए बुलाया. हालांकि निजामुद्दीन ने ही पुलिस को सूचना दे दी. निजामुद्दीन ने पुलिस को बताया कि, "संदीप ने मुझे शव दबाने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया. इसके बाद उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी. डर के कारण वो पहले तो चुप रहा. हालांकि घर पहुंचकर तुरंत डायल 112 पर सूचना दी."

पत्नी की हत्या के बाद गड्ढे में दफनाने की तैयारी (ETV Bharat)

पुलिस जांच में जुटी: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे के पास से प्रियंका का शव बरामद किया. जांच अधिकारी एएसआई दिनेश कुमार ने कहा कि, "सब्जी मंडी के पीछे किराए पर रहने वाले संदीप नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की है. शव को कट्टे में बंद कर गड्ढे के पास लाया गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है." फिलहाल पुलिस आरोपी और उसके साथियों की भूमिका की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:सोनीपत कुंडली ट्रिपल मर्डर केस: मामूली विवाद में सनकी युवक ने की दंपती समेत तीन की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

SONIPAT HUSBAND KILLS WIFE
SONIPAT DOMESTIC DISPUTE MURDER
SONIPAT GOHANA POLICE
WIFE MURDER CASE SONIPAT
SONIPAT GOHANA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.