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सोनीपत के गोहाना में पत्नी की हत्या के बाद गड्ढे में दफनाने की तैयारी, आरोपी के दोस्त ने ही खोला राज

सोनीपत के गोहाना में पत्नी की हत्या ( ETV Bharat )

सोनीपत: सोनीपत के गोहाना में घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली. गोहाना की सब्जी मंडी के पीछे स्थित एक किराए के मकान में रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की साजिश भी रची, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिलने से मामला खुल गया. सूचना के बाद गोहाना शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शव दबाने के लिए खोदा गया गड्ढा: स्थानीय लोगों की मानें तो आरोपी संदीप अपनी पत्नी प्रियंका के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर संदीप ने प्रियंका की हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शव को छिपाने की योजना बनाई. आरोपी ने शव को कट्टे में बंद किया और उसे गड्ढे में दबाने के लिए ले गया. इसके लिए पहले से एक गड्ढा भी खोदा गया था. आरोपी के दोस्त ने ही खोला राज (ETV Bharat)