पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, आरोपी पति गिरफ्तार, जानिए घटना के पीछे की कहानी

घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप, पति ने पत्नी पर किया धारदार हथियार से हमला.

पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा
पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 7:11 PM IST

फिरोजाबाद: जिले में एक बार फिर से रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान सामने आयी है. घरेलू कलह कि वजह से एक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी. स्थानीय लोगों ने सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना जनपद के नगला खंगर थाना क्षेत्र के गांव नगला नंदे की है. जहां अभिषेक पत्नी लता के साथ गांव में रहता था. दोनों के बीच अकसर किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था. लेकिन ये तब और बढ़ गया जब उनका बेटा चोरी के आरोप में दिल्ली जेल चला गया. बेटे को लेकर आए दिन पति-पत्नी के बीच नोक झोक होता रहता था, आज भी कुछ ऐसा हुआ. जिससे गुस्साए अभिषेक ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना से गांव में सनसनी फैल गयी. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के द्वारा पूछताछ में पति ने बताया कि, उसका बेटा चोरी के आरोप में जेल में बंद है, इसके अलावा पत्नी अन्य पुरुषों से भी बात करती थी. जिसको लेकर घर मे हमेशा कलह बना रहता था. मना करने पर पत्नी लड़ पड़ती थी. आज भी बेटे को लेकर पति-पत्नी के बीच कलह हुई, जिसके कारण आरोपी ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, और फरार होेने के फिराक मे था तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

