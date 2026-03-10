ETV Bharat / state

बच्चों को बाहर सामने लाने भेजा और पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, फिर कर ली आत्महत्या

पत्नी की हत्या कर शख्स ने कर ली आत्महत्या ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर के परदेसी पुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद पति ने इस वारदात को अंजाम दिया. परदेसी पुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एकनाथ बाघ ने अपनी पत्नी रोहिणी की हत्या कर दी. उसके बाद आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि एकनाथ पिछले काफी दिनों से परदेसी पुरा थाना क्षेत्र के नंदा नगर में परिवार के साथ रह रहा था. वह शेयर मार्केट का काम करता था. घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपने दोनों बच्चों को दूध लेने के लिए पास की ही एक दुकान पर भेजा. घटना की जानकारी होने पर पड़ोसियों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस और फोरेंसिक टीम कर रही मामले की जांच पड़ताल सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि संभवतः पहले पति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली है. मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित लग रहा है. पुलिस परिजनों और बच्चों से पूछताछ करने में जुटी हुई है.