बच्चों को बाहर सामने लाने भेजा और पत्नी को उतार दिया मौत के घाट, फिर कर ली आत्महत्या
इंदौर के परदेसी पुरा थाना क्षेत्र का मामला. पुलिस और फोरेंसिक टीम कर रही मामले की जांच पड़ताल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 5:00 PM IST
इंदौर: इंदौर के परदेसी पुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद पति ने इस वारदात को अंजाम दिया.
परदेसी पुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एकनाथ बाघ ने अपनी पत्नी रोहिणी की हत्या कर दी. उसके बाद आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि एकनाथ पिछले काफी दिनों से परदेसी पुरा थाना क्षेत्र के नंदा नगर में परिवार के साथ रह रहा था. वह शेयर मार्केट का काम करता था. घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपने दोनों बच्चों को दूध लेने के लिए पास की ही एक दुकान पर भेजा. घटना की जानकारी होने पर पड़ोसियों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी.
सूचना मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि संभवतः पहले पति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली है. मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित लग रहा है. पुलिस परिजनों और बच्चों से पूछताछ करने में जुटी हुई है.
शादी का झांसा देकर डेंटिस्ट से रेप, केस दर्ज
इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक डेंटिस्ट ने भोपाल के एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पीड़िता ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान भोपाल में रहने वाले विवेक नामक युवक से हुई. इसके बाद दोनों व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करते और लगातार संपर्क में रहते.
इसी दौरान युवक ने महिला डॉक्टर को यह आश्वासन दिया कि वह उससे जल्द ही शादी कर लेगा. एक बार वह इंदौर आया और महिला डेंटिस्ट को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया, और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद वह जब भी इंदौर आता वहां पर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता. साथ ही कहता कि वह जल्द ही उससे शादी कर लेगा. लेकिन पिछले दिनों जब महिला डॉक्टर ने उससे शादी करने की बात कही तो वह शादी करने की बात से इनकार कर दिया और फोन भी बंद कर लिया. इसके बाद पीड़िता ने लसूडिया पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.