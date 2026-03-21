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पत्नी को “मौत का इंजेक्शन” देकर उतारा मौत के घाट, गुरुग्राम में आरोपी पति गिरफ्तार

हरियाणा के गुरुग्राम में पति ने पत्नी को मौत का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Husband kills wife by giving her poisonous injection in Gurugram
पत्नी को “मौत का इंजेक्शन” देकर उतारा मौत के घाट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 10:27 PM IST

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Updated : March 21, 2026 at 10:36 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में दहेज हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया. पूरा मामला सेक्टर-10 क्षेत्र का है, जहां 23 वर्षीय महिला को 18 मार्च को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज किया.

दहेज के लिए मारपीट : वहीं मृतका के परिवार ने आरोप लगाया था कि शादी के कुछ समय बाद से ही मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. आरोपी पति आए दिन मारपीट करता था और पैसों की मांग को लेकर दबाव बनाता था.

पत्नी को “मौत का इंजेक्शन” देकर उतारा मौत के घाट (Etv Bharat)

पति का कबूलनामा : जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोपी जो एक नर्सिंग होम में काम करता है उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसने 18 मार्च को अपनी पत्नी को जहरीला इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट किया : गुरुग्राम के सेक्टर 10 पुलिस थाना थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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Last Updated : March 21, 2026 at 10:36 PM IST

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गुरुग्राम में पति ने पत्नी को मारा
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