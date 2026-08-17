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रामपुर में पति ने पत्नी को बिजली का शॉट देकर उतारा मौत के घाट, आरोपी पति गिरफ्तार

ससुराल वालों ने महिला को हाथ-पैर बांध कर उतारा मौत के घाट.

रामपुर में हत्या का मामला
रामपुर में हत्या का मामला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 5:12 PM IST

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रामपुर: बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि दहेज और मायके की संपत्ति को लेकर ससुराल पक्ष लगातार महिला को प्रताड़ित कर रहा था, 14 अगस्त की रात पति समेत ससुराल के लोगों ने महिला को कमरे में बंद कर हाथ-पैर बांधे और शॉट देकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने इस मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है.


जानकारी के अनुसार, थाना टांडा क्षेत्र के शिकारपुर निवासी इसरार ने बिलासपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी भतीजी नसरीन का निकाह वर्ष 2013 में केमरी थाना क्षेत्र के तारन गांव निवासी इसरार के साथ हुआ था. मृतका के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि निकाह के करीब चार साल बाद उसकी मां का भी निधन हो गया.

रामपुर में पति ने की पत्नी की हत्या (VIDEO Credit; ETV Bharat)


मृतका का कोई भाई नहीं था, इसलिए पिता की संपत्ति का बटवारा सात बेटियों में हुआ था. आरोप है कि इसके बाद से ही ससुराल पक्ष नसरीन के हिस्से में आई जमीन को बेचकर रुपये लाने का दबाव बना रहा था. मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ लगातार मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी.


परिजनों के मुताबिक, घरेलू विवाद बढ़ने के बाद नसरीन अपने परिवार के साथ टांडा के हुरमतनगर में किराए के मकान में रहने लगी थी. 14 अगस्त की रात करीब दो बजे ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके हाथ-पैर और प्राइवेट पार्ट बांधकर गर्म धातु से जलाया और करंट देकर हत्या कर दी.


मामले में पुलिस ने पति इसरार उर्फ गुड्डू समेत हनीफ, बब्बो, नूर आलम, रफत और इस्तेखार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें पति इसरार उर्फ गुड्डू को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के मुताबिक, मृतका का पोस्टमार्टम 15 अगस्त को कराया गया था. जिसमें मल्टीपल बर्न इंजरी सामने आई हैं, रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक शॉक देना बताया गया है और गिरफ्तार पति ने भी पत्नी को करंट लगाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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