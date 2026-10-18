पति ने शराब के विवाद में पत्नी की ईट से हमला कर की हत्या; रचा लूट का झूठा ड्रामा, ऐसे हुआ खुलासा
रानीगंज सीओ प्रशांत राज हुड्डा की सूझबूझ और कार्रवाई से महज एक घंटे के भीतर ही वारदात का हुआ पर्दाफाश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 11:40 AM IST
प्रतापगढ़: यूपी के प्रतापगढ़ में टाइनी संचालक अजय यादव की पत्नी ने शराब पीने का विरोध किया तो, उसने ईट से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने पुलिस को सूचना दी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि रात करीब दो बजे लूटपाट के इरादे से चार नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और उसकी पत्नी के कमरे में घुस गए. लूटपाट का विरोध करने पर सिर पर वारकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी. चीख पुकार सुनकर वह जागा तो बदमाश भाग निकले. वहीं, लेकिन रानीगंज सीओ प्रशांत राज हुड्डा की सूझबूझ और कार्रवाई से महज एक घंटे के भीतर ही इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हो गया.
जानकारी के अनुसार, फतनपुर थाना क्षेत्र के पटहटिया कला गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे में धुत एक पति ने मामूली विरोध पर अपनी पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. आरोपी ने अपनी करतूत छुपाने के लिए लूटपाट और बदमाशों द्वारा हत्या की एक झूठी कहानी रची थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कार्रवाई से महज एक घंटे के भीतर ही इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हो गया.
आरोपी अजय यादव, टाइनी बैंक संचालक: शराब के नशे में धुत होकर टाइनी संचालक अजय यादव शराब के नशे में चूर होकर देर रात अपने घर पहुंचा. जब उसकी पत्नी ने उसके नशे में होने का विरोध किया, तो गुस्से में आकर अजय ने आपा खो दिया और घर में रखी ईंट से अपनी पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस गंभीर हमले में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
हत्या को छुपाने के लिए रची झूठी साजिश: अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी अजय यादव ने वारदात को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की. उसने पुलिस को सूचना दी कि रात करीब 2 बजे चार नकाबपोश बदमाश लूटपाट के इरादे से उसके घर में घुसे. बदमाशों ने उसकी पत्नी के कमरे में जाकर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर अचेत कर दिया.
लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी. उसकी चीख-पुकार सुनकर जब वह जागकर आया, तो बदमाश मौके से फरार हो गए.
पुलिस की मुस्तैदी एक घंटे में हुआ खुलासा: घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज क्षेत्राधिकारी (CO) प्रशांत राज हुड्डा और फतनपुर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच-पड़ताल की.
पुलिस को अजय यादव की कहानी पर शुरू से ही शक हुआ, तो उन्होंने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी का झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सका. आरोपी वने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने ही शराब के नशे में हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या की थी.
पुलिस की कार्रवाई: पुलिस ने आरोपी पति अजय यादव को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस त्वरित खुलासे से पुलिस की कार्यशैली की सराहना हो रही है. वहीं इस वीभत्स घटना से पूरे इलाके में सनसनी और शोक का माहौल है.
झांसी में पत्नी के शराब मांगने पर पति ने की हत्या: झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने हसिया से पत्नी के सिर पर वार करने के बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया. हसिया भी बरामद किया है. घटना का खुलासा करीब 12 घंटे के भीतर कर लिया गया. आरोपी की पहचान सुरेश कहार के रूप में हुई है.
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