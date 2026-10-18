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पति ने शराब के विवाद में पत्नी की ईट से हमला कर की हत्या; रचा लूट का झूठा ड्रामा, ऐसे हुआ खुलासा

पति ने पत्नी की हत्या ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: यूपी के प्रतापगढ़ में टाइनी संचालक अजय यादव की पत्नी ने शराब पीने का विरोध किया तो, उसने ईट से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने पुलिस को सूचना दी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि रात करीब दो बजे लूटपाट के इरादे से चार नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और उसकी पत्नी के कमरे में घुस गए. लूटपाट का विरोध करने पर सिर पर वारकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी. चीख पुकार सुनकर वह जागा तो बदमाश भाग निकले. वहीं, लेकिन रानीगंज सीओ प्रशांत राज हुड्डा की सूझबूझ और कार्रवाई से महज एक घंटे के भीतर ही इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हो गया.

जानकारी के अनुसार, फतनपुर थाना क्षेत्र के पटहटिया कला गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे में धुत एक पति ने मामूली विरोध पर अपनी पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. आरोपी ने अपनी करतूत छुपाने के लिए लूटपाट और बदमाशों द्वारा हत्या की एक झूठी कहानी रची थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कार्रवाई से महज एक घंटे के भीतर ही इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हो गया.



आरोपी अजय यादव, टाइनी बैंक संचालक: शराब के नशे में धुत होकर टाइनी संचालक अजय यादव शराब के नशे में चूर होकर देर रात अपने घर पहुंचा. जब उसकी पत्नी ने उसके नशे में होने का विरोध किया, तो गुस्से में आकर अजय ने आपा खो दिया और घर में रखी ईंट से अपनी पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस गंभीर हमले में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

