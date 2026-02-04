ETV Bharat / state

गुस्से ने किया परिवार को तबाह, पत्नी की हत्या के बाद पति ने दी जान, कॉलोनी में मचा कोहराम

वारदात से पहले पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था. तब बेटे और बहू ने दोनों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर: नगर निगम के दंतेश्वरी वार्ड में बीती रात पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी की जान ले ली. पत्नी की हत्या के बाद आरोपी बुजुर्ग पति ने भी अपनी जान दे दी. पुलिस ने दोनों शवों को घर से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. एक मामूली विवाद में पूरे घर की सुख शांति उजड़ गई.

बुजुर्ग पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर दे दी अपनी जान

परिवार से जुड़े लोगों और पड़ोसियों ने बताया कि पति पत्नी के बीच देर रात को विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि 73 साल के तारा सिंह ने अपनी 70 साल की पत्नी विजय सिंह का कत्ल कर दिया. कत्ल करने के बाद आरोपी को ग्लानि हुई और उसने भी आपनी जान दे दी. बस्तर एएसपी महेश्वर नाग ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. महेश्वर नाग ने बताया कि मौके से एक धारधार हथियार भी बरामद किया गया है.

दोनों के बीच देर रात विवाद हुआ. बच्चों ने बीच बचाव कर उस वक्त झगड़े को शांत करा दिया. लेकिन देर रात ही 2 बजे के आस पास बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज कमरे के भीतर से आई. लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो महिला मृत पड़ी थी जबकि पति का भी शव मौके पर पड़ा मिला. पुलिस ने मौके पर आकर वहां से एक धारधार हथियार बरामद किया. शक जताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पत्नी की हत्या की फिर खुद जान दे दी: माहेश्वर नाग, एडिशल एसपी, बस्तर

हत्या और जान देने के पीछे की वजह

बस्तर एएसपी माहेश्वर नाग ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच लंबे समय से अक्सर विवाद होता रहता था. उनके बेटे, बहू और बेटी घर की ऊपरी मंज़िल में रहते थे. निचली मंजिल पर बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे. जानकारी के अनुसार बीती रात भी पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ. जिस पर बेटा और बहू नीचे आए और मामला शांत कराया. इसके बाद वे फिर ऊपर चले गए. लेकिन रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच, दोबारा विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर तारा सिंह ने धारधार हथियार से पत्नी के सिर पर वार कर दिया. जिससे मौके पर ही विजया कौर की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद तारा सिंह ने जान दे दी.

साल 2025 में बस्तर में हत्या के कुल 157 प्रकरण दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की विस्तृत जांच कर रही है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को मौके से बरामद कर लिया है. जिसमे मृतिका का ब्लड सैम्पल भी बरामद किया गया है. पुलिस रिकार्ड के मुताबिक साल 2025 में बस्तर संभाग में कुल 157 हत्या के प्रकरण बस्तर पुलिस ने दर्ज की है.

संपादक की पसंद

