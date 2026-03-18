प्रयागराज में घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी को मार डाला, बच्चों ने पुलिस को सुनाई आपबीती
सिर पर चोट के निशान मिले, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 3:50 PM IST
प्रयागराज : जिले के सरायइनायत इलाके में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. महिला का शव बुधवार सुबह घर में खून से लथपथ मिला. जब महिला की हत्या हुई तो उसके दोनों मासूम बेटे भी घर में ही मौजूद थे. बच्चों ने पुलिस को घटना के बारे में बताया है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.
पट्टी छित गांव में सुबह कोहराम मच गया. संगीता देवी और शैलेश की शादी 13 साल पहले हुई थी. शैलेश पेंटिंग का काम करता है. संगीता देवी फूलपुर के शेखपुर मोहल्ले की रहने वाली थी. उसके दो बच्चे हैं, जिसमें छोटा बेटा 6 साल का है. रोजाना की तरह पड़ोस की महिला खेत में काम करने के लिए संगीता को बुलाने पहुंची. काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई बाहर नहीं निकला. तभी बच्चे घर से बाहर चिल्लाते हुए निकले. अंदर जाकर देखा तो संगीता जमीन पर पड़ी थी. उसके सिर पर चोट के निशान थे. इसके बाद सूचना पर 112 पुलिस और सराय इनायत थाने की टीम मौके पर पहुंची.
पुलिस ने मौका मुआयना कर बच्चों से भी बात की. बच्चों ने पुलिस को बताया कि मम्मी-पापा के चिल्लाने पर वे जग गए. देखा कि पापा ने मम्मी का गला दबाया है. बच्चों के चिल्लाने पर पिता ने दोनों को डांट कर चुप करा दिया. पुलिस ने आरोपी पति शैलेश को गिरफ्तार कर लिया है.
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि पुलिस टीम, डॉग स्क्वॉड और फील्ड यूनिट ने मुआयना किया. शुरुआती जांच में महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं. हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. मृतक महिला के भाई की तहरीर पर आरोपी पति शैलेश कुमार के खिलाफ थाना सराय इनायत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में मामला घरेलू विवाद और कहासुनी से जुड़ा सामने आया है.
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