लव-मैरिज के 3 महीने बाद पत्नी की संदिग्ध मौत, पति फरार; पोते पर दादा की हत्या का आरोप

डीसीपी कानपुर पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मृतका की पहचना दीपिका (26) के रूप में हुई है.
Published : February 3, 2026 at 7:04 AM IST
कानपुर/बरेली: कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर रामगंगा एन्क्लेव में विवाहिता का शव मिला है. परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है. पति मौके से फरार है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में पोते पर ही दादा की हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पहले जानें कानपुर की घटना: डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मृतका की पहचना दीपिका (26) के रूप में हुई है. उसने अक्टूबर 2025 में शोएब उर्फ सौरभ से शादी की थी. उन्होंने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिली थी.
प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच दोपहर के समय झगड़ा होने की बात सामने आई है. शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की असली वजह का पता चलेगा. मृतका की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है. आरोपी पति की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं.
Facebook पर दोस्ती फिर शादी: मृतका की मां चित्रा सैनी ने बताया कि दीपिका की पहली शादी 2018 में खालिद से हुई थी, जिससे उसके दो बेटे हैं. जनवरी 2025 में पहले पति से अलग हो गई. इसके बाद वह फैक्ट्री में काम करने लगी.
वहीं उसकी मुलाकात ड्राइवर शोएब उर्फ सौरभ से हुई. फेसबुक पर बढ़ी नजदीकी के बाद दोनों ने अक्टूबर 2025 में शादी कर ली. इस विवाह से दीपिका के मायकेवाले नाराज थे और उन्होंने उससे संबंध खत्म कर लिए थे.
भाई ने क्या बताया: मृतका के भाई आयुष ने पुलिस को बताया कि शाम को दीपिका को फोन किया और कॉल रिसीव नहीं हुई, तो वह फ्लैट पर पहुंचा. वहां शोएब कमरे के बाहर खड़ा था. उसने आयुष से झूठ बोला कि डेढ़ साल के बेटे रुद्र ने अंदर से कुंडी लगा ली है.
जब दरवाजा तोड़ा तो दीपिका का शव बिस्तर पर पड़ा मिला. उसके गले पर चोट के निशान थे. शोर मचते ही आरोपी शोएब मौके से भाग निकला.
पोते पर दादा की हत्या का आरोप: बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में मोहल्ला शाहगंज निवासी मुन्नालाल का अपने पोते राजू पुत्र मिश्रीलाल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के दौरान मुन्नालाल (85) अचानक अचेत हो गए. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
इंस्पेक्टर बहेड़ी ने बताया कि राजू नाम के युवक पर उसके भाई ने आरोप लगाया है कि उसने शराब के नशे में दादा के पेट पर ईंट मारकर उनकी हत्या कर दी. हालांकि मृतक के शरीर पर फिलहाल किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
