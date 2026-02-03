ETV Bharat / state

लव-मैरिज के 3 महीने बाद पत्नी की संदिग्ध मौत, पति फरार; पोते पर दादा की हत्या का आरोप

कानपुर/बरेली: कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर रामगंगा एन्क्लेव में विवाहिता का शव मिला है. परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है. पति मौके से फरार है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में पोते पर ही दादा की हत्या करने का आरोप लगा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पहले जानें कानपुर की घटना: डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मृतका की पहचना दीपिका (26) के रूप में हुई है. उसने अक्टूबर 2025 में शोएब उर्फ सौरभ से शादी की थी. उन्होंने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच दोपहर के समय झगड़ा होने की बात सामने आई है. शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या की असली वजह का पता चलेगा. मृतका की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है. आरोपी पति की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं. डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी. (Video Credit: ETV Bharat) Facebook पर दोस्ती फिर शादी: मृतका की मां चित्रा सैनी ने बताया कि दीपिका की पहली शादी 2018 में खालिद से हुई थी, जिससे उसके दो बेटे हैं. जनवरी 2025 में पहले पति से अलग हो गई. इसके बाद वह फैक्ट्री में काम करने लगी.