सुबह भाई को किया कॉल, देर रात मौत की खबर, नवविवाहिता के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत रिस्पना नगर में दहेज प्रताड़ना करते हुए पति पर अपनी नव विवाहिता पत्नी की हत्या करने का आरोप है. मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसके बाद नेहरू कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया.

जानकारी के अनुसार, मृतका के भाई सलमान आसिफ (निवासी रुद्रप्रयाग) ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी बहन कहकशा आलम की शादी 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम (निवासी रिस्पना नगर, देहरादून) के साथ हुई थी. शहबाज आलम देहरादून में लैब टेक्निशियन काम करता है. आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित करता था.

परिजनों का कहना है कि 18 फरवरी 2026 की रात कहकशा ने अपने भाई को फोन कर बताया था कि उसके ससुराल वाले सहस्रधारा रोड पर प्लॉट खरीदने के लिए 50 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं. उसे इस बात को लेकर परेशान किया जा रहा है. उसके बाद 3 मार्च 2026 को सुबह करीब 11 बजे भी कहकशा ने फोन कर बताया कि उसके पति, सास-ससुर, देवर और ननद बहुत गुस्से में हैं. वे पैसों की मांग कर रहे हैं. उसी रात करीब 1:30 बजे उसके पिता को ससुर यासीन का फोन आया कि कहकशा को कुछ हो गया है.