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मियां-बीवी और वो चक्कर में धमतरी में मर्डर, प्रेमी को मौत के घाट उतारने वाला पति गिरफ्तार

केरेगांव के ग्राम बाजार कुर्रीडीह में इस खूनी वारदात के बाद सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही केरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है. केरेगांव पुलिस के अनुसार, ग्राम बाजार कुर्रीडीह निवासी की पत्नी का पिछले करीब एक वर्ष से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दलौदा तहसील निवासी शंकर सूर्यवंशी से प्रेम-प्रसंग चल रहा था.

धमतरी: केरेगांव थाना इलाके में शादीशुदा महिला के प्रेमी की हत्या हो गई. मृतक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का रहने वाला था. वारदात वाली रात वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. महिला के पति ने जब उसके प्रेमी को अपने ही घर में देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने आव देखा न ताव, घर में रखी कुल्हाड़ी से सोते हुए प्रेमी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रुप से जख्मी प्रेमी को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया.

केरेगांव थाना पुलिस के मुताबिक दोनों की पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद बातचीत बढ़ी और दोनों लगातार संपर्क में रहने लगे. जांच में यह बात सामने आई कि करीब 15 दिन पहले महिला अपनी दो बच्चियों के साथ शंकर सूर्यवंशी के घर मंदसौर गई थी. वहां चार-पांच दिन रुकने के बाद वह वापस अपने पति के पास गांव लौटी. इसके बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा और मृतक समय-समय पर आरोपी की पत्नी से मिलने धमतरी आता रहता था.

मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिलने आया था प्रेमी

पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई की शाम करीब 7 बजे शंकर सूर्यवंशी एक बार फिर आरोपी की पत्नी से मिलने बाजार कुर्रीडीह पहुंचा. रात में सभी ने साथ बैठकर भोजन किया. इसके बाद घर के एक ही हॉल में पूर्णिमा, उसका पति योगेंद्र सोरी, दोनों बच्चे और शंकर सूर्यवंशी सो गए. बताया जा रहा है कि रात करीब 3 बजे योगेंद्र सोरी की नींद खुली. पत्नी के प्रेमी को अपने घर में सोता देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. आवेश में आकर उसने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और शंकर सूर्यवंशी के गले पर प्राणघातक वार कर दिया. हमले में शंकर गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया.



108 एम्बुलेंस से पहुंचाया गया जिला अस्पताल

घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से तत्काल 108 एम्बुलेंस के जरिए शंकर को जिला अस्पताल धमतरी पहुंचाया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. अस्पताल से दी गई सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त कर ली. पूछताछ के दौरान आरोपी से पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी ली. पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

सुबह के वक्त पता चला कि उसके घर में आए युवक पर प्राणघातक हमला हुआ है. हम लोग उसे लेकर आस्पताल आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. गांव वालों ने इस मामले में पूर्व में एक समझौता भी कराया था, लेकिन आगे जाकर क्यों विवाद खड़ा हो गया ये पता नहीं चल पाया: नरेश कुमार मरकाम, सरपंच, बाजार कुर्रीडीह

पीड़ित आरोपी के घर में सो रहा था तभी आरोपी ने उसपर प्राणघातक हमला कर दिया. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज क जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर वहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की तैयारी है: सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी

मोबाइल फोन से हुई थी दोस्ती

एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा, ''महिला और मृतक के बीच करीब एक वर्ष पहले मोबाइल के माध्यम से संपर्क हुआ था, जो बाद में प्रेम-प्रसंग में बदल गया. मृतक बीच-बीच में महिला से मिलने धमतरी आता रहता था. 8 जुलाई की रात भी वह महिला के घर रुका था. देर रात पति योगेंद्र सोरी ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया. घायल शंकर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है. पुलिस ने उसके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.''



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