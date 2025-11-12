ETV Bharat / state

अवैध संबंधों का शक रिश्तों में बना रोड़ा, पति ने उठाया खौफनाक कदम, पत्नी को दी दर्दनाक मौत

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोप है कि पति ने गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा है. मृतका की दादी ने अपने दामाद यानी आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतका की दादी ने पुलिस को दी तहरीर: जानकारी के मुताबिक बिजनौर निवासी सुनीता देवी पत्नी कस्व सिंह ने पुलिस को दी तहरीर दी. तहरीर में सुनीता देवी ने बताया कि उनकी पोती प्रीति देवी की शादी करीब तीन साल पहले अक्षय कुमार पुत्र भुवन चंद निवासी रामनगर के पटरानी नंबर दो से हुई थी. प्रीति के पिता संजय सिंह की करीब छह महीने पहले और मां सुधा की बारह साल पहले मृत्यु हो चुकी है.

पत्नी पर शक करता था आरोपी पति: आरोप है कि शादी के बाद से ही अक्षय अपनी पत्नी प्रीति के चरित्र पर शक करता था. आए दिन उससे मारपीट करता रहता था. सुनीता देवी ने बताया कि प्रीति के दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र ढाई साल और दस महीने है, जो इस समय अपने दादा-दादी के साथ काशीपुर में रह रहे हैं. दादी सुनीता देवी के अनुसार 11 अक्टूबर को जब प्रीति और अक्षय उनके घर आए थे, उस दौरान भी अक्षय ने प्रीति के साथ मारपीट की थी. इसके बाद 6 नवंबर को अक्षय अपनी पत्नी को साथ लेकर मालधन चला गया था.