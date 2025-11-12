ETV Bharat / state

अवैध संबंधों का शक रिश्तों में बना रोड़ा, पति ने उठाया खौफनाक कदम, पत्नी को दी दर्दनाक मौत

उत्तराखंड के रामनगर में महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोप पति पर लगा है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 12, 2025 at 8:02 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोप है कि पति ने गला घोंटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा है. मृतका की दादी ने अपने दामाद यानी आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मृतका की दादी ने पुलिस को दी तहरीर: जानकारी के मुताबिक बिजनौर निवासी सुनीता देवी पत्नी कस्व सिंह ने पुलिस को दी तहरीर दी. तहरीर में सुनीता देवी ने बताया कि उनकी पोती प्रीति देवी की शादी करीब तीन साल पहले अक्षय कुमार पुत्र भुवन चंद निवासी रामनगर के पटरानी नंबर दो से हुई थी. प्रीति के पिता संजय सिंह की करीब छह महीने पहले और मां सुधा की बारह साल पहले मृत्यु हो चुकी है.

पत्नी पर शक करता था आरोपी पति: आरोप है कि शादी के बाद से ही अक्षय अपनी पत्नी प्रीति के चरित्र पर शक करता था. आए दिन उससे मारपीट करता रहता था. सुनीता देवी ने बताया कि प्रीति के दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र ढाई साल और दस महीने है, जो इस समय अपने दादा-दादी के साथ काशीपुर में रह रहे हैं. दादी सुनीता देवी के अनुसार 11 अक्टूबर को जब प्रीति और अक्षय उनके घर आए थे, उस दौरान भी अक्षय ने प्रीति के साथ मारपीट की थी. इसके बाद 6 नवंबर को अक्षय अपनी पत्नी को साथ लेकर मालधन चला गया था.

मंगलवार शाम को मिली थी प्रीति की मौत की सूचना: सुनीता देवी ने बताया कि उन्हें मंगलवार शाम को अपनी पोती प्रीति की मौत की सूचना मिली. हालांकि, आरोपी पति अक्षय ने खुद परिवार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी. बुधवार सुबह जब वह पटरानी पहुंचीं, तो प्रीति का शव अस्पताल से घर लाया गया.

अवैध संबंधों के शक में घोंट दिया पत्नी का गला: परिवार का आरोप है कि अक्षय ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी प्रीति की गला घोंटकर हत्या कर दी और घटना की सूचना किसी को नहीं दी. पुलिस ने दादी की तहरीर के आधार पर आरोपी अक्षय कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

