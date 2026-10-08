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उत्तराखंड के कालसी क्षेत्र में पत्नी को दरांती से काट कर मार डाला, आरोपी पति मौके से फरार

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विकासनगर: कालसी तहसील क्षेत्र के कचटा गांव में पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिसमें महिला की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पति फरार बताया जा रहा है. घटना की सूचना पर कालसी तहसील से नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, कालसी के कचटा गांव में पति-पत्नी के बीच आपस में झगड़ा गया था. जिसमें पति के सिर पर खून सवार हो गया. उसके सिर पर खून इस कदर हावी हो गया कि उसने तैश में आकर अपनी पत्नी पर धारधार हथियार दरांती से हमला कर दिया. हमले में पत्नी लहूलुहान हो गई. कुछ ही देर में महिला ने दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद पति फरार हो गया है.