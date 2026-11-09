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लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी के सिर में मारी गोली, बिहार में हत्या की खौफनाक वारदात से सनसनी

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

वैशाली : दीपावली की रात जब पूरा देश दीपों की रोशनी और खुशियों में डूबा था, उसी दौरान हाजीपुर की राजपूत कॉलोनी गोलियों की आवाज से दहल उठी. औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजपूत कालोनी में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी पति फरार