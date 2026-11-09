लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी के सिर में मारी गोली, बिहार में हत्या की खौफनाक वारदात से सनसनी
Hajipur Murder : दीपावली की रात गोलियों से दहला हाजीपुर, पति ने पत्नी के सिर में मारी गोली, हत्या के बाद फरार. रिपोर्ट- अमरेश कुमार.
Published : November 9, 2026 at 1:21 PM IST
वैशाली : दीपावली की रात जब पूरा देश दीपों की रोशनी और खुशियों में डूबा था, उसी दौरान हाजीपुर की राजपूत कॉलोनी गोलियों की आवाज से दहल उठी. औद्योगिक थाना क्षेत्र के राजपूत कालोनी में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी.
हत्या के बाद आरोपी पति फरार
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. जिस घर में दीपावली की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां पलभर में मातम पसर गया. मृतका की पहचान नीलू सिंह के रूप में हुई है.
सूचना मिलते ही जांच करने पहुंची पुलिस
आरोप है कि दीपावली की रात किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद पति राकेश चौहान ने अपनी पत्नी के सिर में पिस्टल से गोली मार दी. गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
20 साल पहले हुई थी शादी
बताया जाता है कि आरोपी राकेश कुमार का मृतका नीलू सिंह के साथ शादी करीब 20 वर्ष पहले हुई थी. पति पत्नी के बीच कुछ दिनों से विवाह चल रहा था. रविवार को इसने विकराल रूप धारण कर लिया. जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस समय घर में इन दोनों के अलावा उनकी बेटी ऋतिका राज मौजूद थी.
''मां-पापा में अक्सर झगड़ा होता रहता था. रात में खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे. मुझे ऊपर वाले घर में भेज दिया गया. मैं जब सोने गई तभी गोली की आवाज आयी. नीचे आयी तो देखा कि मां को गोली लगी है. पापा भाग गए. मां पर पहले भी गोली चलायी गई थी.''- ऋतिका राज, मृतका की बेटी
विशेष पुलिस टीम का गठन
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है. टीम आरोपी की तलाश में उसके संभावित ठिकानों सहित विभिन्न स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस फरार पति को जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है.
''पति ने लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी. घरेलू विवाद में पति द्वारा गोली मारने की जानकारी दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिये सदर अस्पताल भेजा गया. घटना की जांच के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है.''- सुबोध कुमार, एसडीपीओ सदर, हाजीपुर
हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि करीब 20 साल के वैवाहिक रिश्ते का अंत खून से हो गया? क्या पति-पत्नी के बीच कोई घरेलू विवाद चल रहा था या इस वारदात के पीछे कोई अन्य कारण था? इन सवालों का जवाब फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा. फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
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