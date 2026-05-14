अलीगढ़ : फावड़े से पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति, कबूला जुर्म
आरोपी कमल सिंह ने आपा खो दिया और घर में रखे फावड़े की मूंद से पत्नी नीलम के सिर पर जोरदार वार कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 12:55 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ जिले के जवां थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक दुखद घटना सामने आई, जहां पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद हत्या में बदल गया. कहासुनी के दौरान आवेश में आए पति ने अपनी पत्नी पर फावड़े की मूंद से हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.
वारदात के बाद आरोपी खुद थाने जाकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसने गुस्से में इस कदम को उठाया. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार जवां थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी कमल सिंह पुत्र पातीराम मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है. बताया जा रहा है कि पिछले दो-तीन दिनों से घर में पति-पत्नी के बीच लगातार विवाद चल रहा था. बुधवार की रात कमल सिंह मजदूरी करके घर लौटा था, इसी दौरान पत्नी नीलम से किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कमल सिंह ने आपा खो दिया और घर में रखे फावड़े की मूंद से पत्नी नीलम के सिर पर जोरदार वार कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से नीलम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई.
आरोपी खुद पहुंचा थाने
वारदात के बाद आरोपी कमल सिंह सीधे जवां थाने पहुंच गया. वहां उसने पुलिसकर्मियों को घटना की जानकारी दी. आरोपी की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. उसके बाद पुलिस तत्काल आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ मोर्चरी भेज दिया है. घटना की सूचना मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई. वहीं, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में कार्रवाई की जा रही है.
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