उन्नाव में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को फावड़े से मार डाला, खुद फोन कर पुलिस को दी सूचना
दोनों मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 9:26 AM IST
उन्नाव/इटावा: उन्नाव में पारिवारिक कलह के कारण पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. दोनों मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. आरोपी पति ने खुद ही फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी.
पति ने पत्नी की हत्या की: उन्नाव के त्रिभुवनपुर निवासी होरीलाल (45) ने खेत में अपनी पत्नी शांती (40) के सिर पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला गुरुवार को हत्या कर दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी होरीलाल को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुट गई है. ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद की बातें तो सुनाई देती थीं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा.
पुलिस के अनुसार, घरेलू विवाद सामने आया है. होरीलाल को अपनी पत्नी पर एक रिश्तेदार के साथ संबंध होने का संदेह था, जिसके चलते दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे. गुरुवार शाम को घरेलू कलह इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने आपा खोते हुए खेत में ही पत्नी पर फावड़े से हमला कर दिया.
हमले से महिला के सिर व गले पर गंभीर चोटें आईं, जिसने मौके मौत हो गई. हैरानी की बात यह रही कि घटना को अंजाम देने के बाद खुद आरोपी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी. आरोपी ने स्वीकार किया कि संदेह के कारण उसने यह कदम उठाया. सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि घटनी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पीएम के लिए भेज दिया है. अभियुक्त होरीलाल उपरोक्त को हिरासत मे लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
