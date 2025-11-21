ETV Bharat / state

उन्नाव में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को फावड़े से मार डाला, खुद फोन कर पुलिस को दी सूचना

दोनों मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

हत्या के बाद पुलिस जांच करते हुए
हत्या के बाद पुलिस जांच करते हुए (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव/इटावा: उन्नाव में पारिवारिक कलह के कारण पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. दोनों मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. आरोपी पति ने खुद ही फोन कर पुलिस को इसकी जानकारी दी.

पति ने पत्नी की हत्या की: उन्नाव के त्रिभुवनपुर निवासी होरीलाल (45) ने खेत में अपनी पत्नी शांती (40) के सिर पर फावड़े से ताबड़तोड़ हमला गुरुवार को हत्या कर दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी होरीलाल को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुट गई है. ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद की बातें तो सुनाई देती थीं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा.

पुलिस के अनुसार, घरेलू विवाद सामने आया है. होरीलाल को अपनी पत्नी पर एक रिश्तेदार के साथ संबंध होने का संदेह था, जिसके चलते दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे. गुरुवार शाम को घरेलू कलह इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने आपा खोते हुए खेत में ही पत्नी पर फावड़े से हमला कर दिया.

हमले से महिला के सिर व गले पर गंभीर चोटें आईं, जिसने मौके मौत हो गई. हैरानी की बात यह रही कि घटना को अंजाम देने के बाद खुद आरोपी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी. आरोपी ने स्वीकार किया कि संदेह के कारण उसने यह कदम उठाया. सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि घटनी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को पीएम के लिए भेज दिया है. अभियुक्त होरीलाल उपरोक्त को हिरासत मे लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: पत्नी ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप?

यह भी पढ़ें: हापुड़ में किशोर की सिर कूचकर हत्या, पहचान छुपाने के लिए जलाये कपड़े; सात महीने पहले हुआ था विवाद, दो आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

MURDER IN UNNAO
MURDER IN ETAWAH
ETAWAH NEWS
UNNAO NEWS
MURDER IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.