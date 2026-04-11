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कॉल वेटिंग आने पर पति ने कर दी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पलामू: कॉल वेटिंग आने पर एक पति ने ईंट से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले में आगे के छानबीन कर रही है. यह घटना पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अमन चैन मोहल्ले की है.

शनिवार को हुसैनाबाद के अमन चैन मोहल्ले में रहने वाले कुश कुमार सिंह का अपनी पत्नी सरिता सिंह के साथ विवाद हो गया. इस विवाद में कुश कुमार सिंह ने घर में रखे ईंट से पत्नी सरिता देवी के सिर पर गंभीर रूप से वार कर दिया. इससे सरिता गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें इलाज के लिए हुसैनाबाद के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. हालांकि, गंभीर हालत में परिजनों ने सरिता देवी को मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई.

हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि एक दिन रात में पत्नी का कॉल वेटिंग गया था. कॉल वेटिंग को लेकर ही वह नाराज चल रहा था. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है.