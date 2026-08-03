आगरा में पत्नी के ताने से नाराज पति बना हत्यारा, 2 दिन तक छिपाकर रखा शव
26 को हत्या, 28 को खुला राज; पहली पत्नी के बच्चों के विवाद में उज्मा का कत्ल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 11:07 AM IST
आगरा: ताजमहल के पूर्वी गेट के नगला पैमा में पति ने पत्नी के धक्का देने और अपशब्द कहने पर हत्या कर दी थी. दोनों में निकाह के तीन माह बाद ही पहली पत्नी के बच्चों की परवरिश को लेकर अनबन हो गई थी, जिससे मामला मारपीट तक पहुंच गया. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पति ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि पत्नी उज्मा की हत्या 26 जुलाई को ही कर दी थी. जबकि, 28 जुलाई को पुलिस को हत्या की जानकारी मिली थी.
जानकारी के अनुसार, ताजगंज थाना क्षेत्र में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास स्थित नगला पैमा निवासी फरहान ने तीन माह पहले झांसी की उज्मा से निकाह किया था. फरहान का यह तीसरा निकाह था. पहली और दूसरी पत्नी से तलाक हो चुका है. उसके दो बच्चे हैं. जबकि, उज्मा ने भी पहले पति अनवर की कैंसर से मौत के बाद निकाह किया था. उज्मा के दो बेटे हैं. निकाह से पहले ही फरहान ने उज्मा की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छुडवा दी. निकाह करके उसे आगरा ले आया. जहां पर नगला पैमा में पैतृक घर में आकर रहने लगा.
बच्चों की परवरिश का हुआ था वायदा: ताजगंज थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई की सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने नगला पैमा में फरहान के मकान के कमरे से उज्मा का शव बरामद किया था. जिससे तीन माह पहले ही फरहान से निकाह किया था. पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार फरहान ने उज्मा की हत्या करना कबूला है.
उसका कहना है कि निकाह से पहले यह तय हुआ था कि उज्मा चारों बच्चों से एक जैसा व्यवहार करेगी. मैं चारों बच्चों का खर्चा उठाउंगा. निकाह के बाद उज्मा के बच्चे झांसी पढ़ने चले गए. फरहान के बच्चे छोटे हैं. उनकी उम्र चार और तीन साल है. जिनकी देखभाल को लेकर पत्नी उज्मा से विवाद शुरू हुआ था, जिससे बात-बात पर दोनों के बीच गाली-गलौज होने लगती थी. उज्मा हार नहीं मानती थीं. वह मुझे बराबर से भला-बुरा कहती थी.
26 जुलाई को ही कर दी थी हत्या: गिरफ्तार फरहान ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 26 जुलाई को रात को घर आया तो पत्नी उज्मा से पूछा कि अभी तक बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया. इस पर ही दोनों में विवाद शुरू हो गया. मामला मारपीट तक पहुंच गया. उज्मा ने मुझे धक्का दिया तो मैं जमीन पर गिर पड़ा. इस पर उज्मा ने गालियां दी.
मुझे अपशब्द कहा, जिससे मुझे गुस्सा आया तो पास पड़े पत्थर से उस पर हमला कर दिया. पत्नी उज्मा की हत्या के बाद घबरा गया था, जिससे घर पर ताला लगा भाग गया था. इस दौरान अपने दोनों बच्चों को पिता के घर कोलिहाई में छोड़ गया था. आगरा से चला गया था. मगर, बच्चों से मिलने आया था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.