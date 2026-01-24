अवैध संबंध का विरोध करने पर हत्या, पति ने पत्नी को मारी गोली
रांची में एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया. पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था.
Published : January 24, 2026 at 4:22 PM IST
रांची: राजधानी रांची के डोरंडा में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गोली मार हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी पति मौके पर ही अपना पिस्टल छोड़ कर फरार हो गया. डोरंडा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.
क्या है पूरा मामला
रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला की रहने वाली तरन्नुम उर्फ रानी नाम की महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई. रानी की हत्या उसके ही पति साहेब अंसारी ने की है. स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर अचानक साहेब अंसारी के घर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, आस-पास के लोग जब उसके घर पहुंचे तो साहेब घर से भागता हुआ नजर आया. जब स्थानीय लोग घर के अंदर गए तो देखा कि वहां साहेब की पत्नी मृत पड़ी हुई है और उसके सिर से खून बह रहा है. तुरंत मामले की जानकारी डोरंडा थाने को दी गई.
मौके पर ही हो चुकी थी मौत
डोरंडा थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद थोड़ी ही देर में दल बल के साथ मौके पर पहुंचीं. छानबीन के बाद मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया. कमरे में जिस स्थान पर रानी का शव पड़ा हुआ था उसके पास में ही पिस्टल भी पड़ा हुआ था. रानी के पति ने पूरे मामले को एक हादसे का रूप देने की कोशिश की थी लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाया.
अवैध संबंध का विरोध करने पर हुई हत्या
मामले की जांच करने के लिए हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि साहेब अंसारी का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध उसकी पत्नी किया करती थी. विरोध की वजह से ही दोनों में शनिवार को झगड़ा हुआ, जिसके बाद साहेब ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. हटिया डीएसपी ने बताया कि साहेब अंसारी फरार हो चुका है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है.
यह भी पढ़ें-
कांग्रेस सांसद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली, खुद को भी खत्म किया, दो महीने पहले हुई थी शादी
महिला ने प्रेमी की मदद से पति की हत्या की, रात भर देखती रही अश्लील वीडियो
जज की पत्नी पर हमला मामले में तीन गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता का हुआ पर्दाफाश