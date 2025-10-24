ETV Bharat / state

पत्नी पर था अवैध संबंध का शक, पति ने पत्थर से कुचलकर की निर्मम हत्या

हल्द्वानी: बनभूलपुरा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया में घटना घरेलू विवाद और अवैध संबंधों के शक के चलते घटित मालूम हो रही है. फिलहाल पुलिस घटना की पड़ताल कर रही है.

पति करता का पत्नी के चरित्र पर शक: घटना बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के 13 बीघा, पानी की टंकी के पास की है, यहां एक व्यक्ति अपनी 35 वर्षीय पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. बताया जा रहा है कि व्यक्ति को काफी समय से अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसी को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था. गुरुवार को दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी इंतजार ने गुस्से में आकर घर के बाहर रखा पत्थर उठाया और पत्नी के सिर पर कई बार वार कर दिया. पत्नी के जमीन पर गिरने के बाद भी वह उस पर वार करता रहा, महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आरोपी को पकड़ लिया, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी.