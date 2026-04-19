ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या के बाद शख्स ने साले को फोन कर कहा- तेरी बहन को मार दिया

शिवपुरी के करैरा थाना क्षेत्र के टीला रोड का मामला. घटना में छोटे भाई और उसकी पत्नी के शामिल होने की भी आशंका. पुलिस ने हत्यारे पति सहित तीनों को किया राउंडअप.

Woman killed by husband shivpuri
चरित्र संदेह में की पत्नी की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 8:48 PM IST

|

Updated : April 19, 2026 at 9:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी: करैरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. चरित्र पर संदेह में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में हत्यारे पति और उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी को राउंडअप कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है.

शिवपुरी जिले में चरित्र पर शक होने के चलते पति ने पत्नी को पहले जमकर पीटा फिर बेडरूम में गला घोंटकर मार डाला. उसकी पीठ को नाखूनों से नोच कर घायल कर दिया. पुलिस को महिला के शरीर पर कई जगह कट और चोट के निशान मिले हैं.

शिवपुरी, करेरा SDOP आयुष जाखड़ (ETV Bharat)

मामला करैरा थाना क्षेत्र के टीला रोड का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान 23 वर्षीय नंदनी साहू के रूप में हुई है. नंदनी की शादी करीब 5 साल पहले संदीप साहू से हुई थी. दोनों का एक 4 साल का बेटा है. पुलिस ने मृतका की हत्या के मामले में देवर-देवरानी और पति को आरोपी बनाया है.

Woman killed by husband shivpuri
चरित्र पर शक होने पर पति ने की पत्नी की हत्या (ETV Bharat)

18 अप्रैल की रात विवाद हत्या तक पहुंचा

शनिवार 18 अप्रैल की रात पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. विवाद बढ़ा तो नंदनी घर छोड़कर जाने लगी. संदीप ने उसे रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच हाथापाई हुई. नंदनी ने गुस्से में पति को थप्पड़ मार दिया जिससे स्थिति और बिगड़ गई और बात नंदनी की हत्या तक जा पहुंची.

गुस्से में लाल पीले हो रहे संदीप ने बेडरूम में ही दबोच कर मार डाला

गुस्से में बेकाबू संदीप साहू ने पहले पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की, इसके बाद कमरे में बिस्तर पर दबोचकर गला दबा दिया. इस दौरान नंदनी के मुंह से खून निकल रहा था. लेकिन आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय घर में देवर और देवरानी भी मौजूद थे जो सब कुछ देख कर भी आरोपी को रोक नहीं रहे थे. पुलिस के अनुसार नंदनी के गले और चेहरे पर नाखून के कई निशान मिले हैं. उसकी पीठ पर भी चोट के निशान पाए गए. आरोपी संदीप के हाथों पर काटने के निशान मिले हैं, जिससे साफ है कि घटना के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था.

पत्नी की हत्या के बाद अपने साले को किया फोन कहा- तेरी बहन को मार दिया

वारदात के बाद आरोपी संदीप ने नंदनी के भाई मदन साहू को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने नंदनी का शव कमरे में पलंग पर पड़ा देखा. आरोपी ने परिजनों के सामने जुर्म स्वीकार कर लिया.

देवर-देवरानी भी आरोपी तीनों गिरफ्तार

शिवपुरी, करेरा SDOP आयुष जाखड़ ने बताया, वारदात के समय घर में मौजूद देवर मोनू और देवरानी रूचि की भूमिका भी संदिग्ध है. उन्हें भी आरोपी बनाया है. महिला के शव का पोस्टमॉर्टम मेडिकल पैनल से कराया गया. पति और देवर-देवरानी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है.

Last Updated : April 19, 2026 at 9:21 PM IST

TAGGED:

SHIVPURI NEWS
SHIVPURI KARERA SDOP AYUSH JAKHAR
WOMAN KILLED BY HUSBAND SHIVPURI
HUSBAND KILLED HIS WIFE SHIVPURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.