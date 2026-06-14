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गिरिडीह में खौफनाक वारदात! पति ने ग्राइंडर मशीन से रेत डाला पत्नी का गला, हुआ गिरफ्तार

गिरिडीह में एक बार फिर से घर के अंदर ही घटना को अंजाम दिया गया है.

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घटनास्थल पर मौजूद उपप्रमुख व अन्य लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 12:01 PM IST

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गिरिडीह: जिले के बिरनी में दिल दहलाने वाली एक घटना घटी है. यहां पर पति ने अपनी अधेड़ पत्नी की हत्या कर दी है. हत्या टाइल्स-मार्बल काटने वाली ग्राइंडर मशीन से की गई है. घटना शनिवार देर शाम बिरनी थाना इलाके के भरकट्ठा ओपी अंतर्गत केशोडीह पंचायत के सिरमाडीह गांव का है. लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी अगले दिन रविवार को मिली.

इसके बाद घटना की सूचना एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली. सूचना मिलते ही एसपी ने एसडीपीओ सरिया-बगोदर धनंजय कुमार को तुरंत ही एक्शन लेने को कहा. जिसके बाद बिरनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारोपी पति दौलत साव को गिरफ्तार कर लिया. मामले को लेकर मृतक की बहू से भी पूछताछ की जा रही है.

मामले की जानकारी देते उप प्रमुख (Etv Bharat)

सूचना पर प्रखंड प्रमुख रामू बैठा के साथ उपप्रमुख शेखर भी पहुंचे. पूरी घटना की जानकारी ली. बताया गया कि मृतक 55 वर्षीय कुर्सी देवी दिव्यांग भी थी. कुर्सी और दौलत के बीच अच्छे संबंध नहीं थे. काफी दिनों से एक बड़ी बात को लेकर विवाद होता रहता था. इसी विवाद के कारण शनिवार की देर शाम को दौलत ने कमरे के अंदर ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी.

इधर, लोगों का कहना है कि मामला अवैध संबंध से जुड़ा है. प्रमुख रामू बैठा के साथ-साथ उपप्रमुख शेखर ने कांड के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मामले को लेकर सरिया-बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम ने कहा कि दौलत साव नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी कुर्सी देवी की हत्या निर्ममता पूर्वक करने की बात समाने आयी है. मामला अवैध संबंध का है या बात कुछ और है इसकी जांच की जा रही है. दौलत साव समेत दो लोगों से पूछताछ चल रही है.

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गिरिडीह में महिला की हत्या
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पति ने की पत्नी की हत्या
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