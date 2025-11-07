ETV Bharat / state

भोजपुर में दिल दहला देने वाली घटना, पलंग के पास पड़ी थी पत्नी की लाश, कुछ दूरी पर पति..

भोजपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पति ने पहले पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर खुदकी जान ले ली.

MURDER IN BHOJPUR
कमरे से मिला पति-पत्नी का शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोजपुर: जिले के चांदी थाना क्षेत्र के फरहंगपुर गांव में शुक्रवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक दंपत्ति का शव उनके कमरे से बरामद किया गया. पति और पत्नी का शव बरामद होने से परिवार में चीख पुकार मच गई. वहीं इलाके के लोग भी सन हैं. पत्नी का शव वहीं पलंग के नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके गले पर कटे का निशान पाया गया है.

कमरे से मिला पति-पत्नी का शव: मृतक की पहचान राजेश कुमार (35 वर्ष) और उनकी पत्नी सोनी देवी (26 वर्ष) के रूप में की गई है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और इसकी जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

पति ने की पत्नी की हत्या: प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते पहले पति ने पत्नी की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली.

पत्नी की हत्या के बाद की आत्महत्या: घटना के बाद मौके पर चांदी थाना की पुलिस के साथ एफएसएल की टीम पहुंची और मामले की तफ्तीश की गई. वही चांदी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मिली जानकारी के अनुसार पिछले दो महीने से राजेश की पत्नी बिहटा में किराए के मकान में रह रही थी, जो वहां किसी फैक्ट्री में काम करती थी.

हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस : गुरुवार को पत्नी मतदान करने फरहंगपुर पहुंची थी. राजेश कुमार गुजरात मे रहता था और दो महीने पहले गांव आया था. हालांकि पति ने पत्नी की हत्या क्यों की, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है.

"प्रथम दृष्टया में हत्या की बात सामने आ रही है. पहले पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. फिर खुद आत्महत्या कर ली. पारिवारिक कलह के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है. एफएसएल की टीम जांच कर रही है."- रंजीत कुमार सिंह, एसडीपीओ

परिजनों का बयान: परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था. मृतक की मौसी ने बताया कि दो महीने पहले राजेश जब गुजरात से बिहटा आया तो उसे उसकी पत्नी ने किराए के घर में घुसने नहीं दिया था. राजेश और सोनी की शादी साल 2011 में पटना के नौबतपुर में हुई थी.

डेढ़ साल पहले हुए थे अलग: दोनों शादी के बाद गुजरात चले गए थे, लेकिन लगातार हो रहे झगड़ों के कारण डेढ़ साल पहले वह मायके वापस आ गई थी और अपनी मां के साथ रह रही थी. दो महीने पहले ही बिहटा में किराए के मकान में शिफ्ट हुई थी.

ये भी पढ़ें

चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी हस्ती की हत्या की थी साजिश! पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ 4 को दबोचा

बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत से हड़कंप, पानी भरे गड्ढे में मिला शव

TAGGED:

ARA NEWS
भोजपुर में हत्या
भोजपुर में पति पत्नी की मौत
BHOJPUR CRIME
MURDER IN BHOJPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.