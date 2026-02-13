ETV Bharat / state

बूंदी: खदान में मिला शव, प्रेम प्रसंग में पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार

बूंदी में बंद खदान के पास मिले शव का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला. पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया.

Husband killed himself
डाबी थाना, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र के धनेश्वर गांव में एक बंद पड़ी खदान के पास मृत अवस्था में मिले एक व्यक्ति की पहचान सत्यनारायण सुमन के रूप में हुई है. मृतक मूल रूप से बारां जिले के छजावा गांव का निवासी था और डाबी के धनेश्वर में अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहकर मजदूरी का काम करता था.

अवैध संबंध बना मौत का कारण: डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आत्महत्या का मुख्य कारण मृतक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे के बीच चल रहा कथित अवैध प्रेम संबंध था. शव की जेब से एक नोट बरामद हुआ, जिसमें सत्यनारायण ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा लगातार धमकियां देने, बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर स्टांप पेपर पर कुछ लिखवाने की कोशिश करने और अनैतिक संबंधों की वजह से परेशान होने की बात लिखी थी.

इसे भी पढ़ें- इश्क में खूनी खेल : दोस्त ने की दोस्त की हत्या, दोनों एक ही महिला से करते थे प्रेम

भाई ने लगाए गंभीर आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के छोटे भाई भरत सुमन ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि लगभग तीन-चार महीने पहले उसकी भाभी और मकान मालिक के बेटे के बीच अवैध संबंध बन गए थे, जिसके कारण पति-पत्नी में बार-बार झगड़े होते थे. भरत के अनुसार, महिला और उसका प्रेमी और एक साथी मिलकर सत्यनारायण को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे. इन धमकियों से तंग आकर सत्यनारायण अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ समय के लिए पैतृक गांव छजावा चले गए थे.

बच्चों को लेकर लौटे, फिर गायब हो गए: करीब 7-8 दिन पहले मृतक की पत्नी और उसके भाई नवीन ने मिलकर सत्यनारायण को बार-बार फोन कर 20 हजार रुपये लेकर डाबी लौटने का दबाव बनाया. इसके बाद सत्यनारायण बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल से डाबी आ गए. कुछ दिनों बाद उनका मोबाइल बंद मिला और संपर्क नहीं हो सका, जब भाई सोनू डाबी पहुंचे तो भाभी से पूछताछ पर वह गाली-गलौज करने लगी. बाद में बंद खदान के पास सत्यनारायण का शव मिला, जिसके पास उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल भी था.

इसे भी पढ़ें- प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव खाई में फेंका, आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर

परिजनों ने इसे हत्या का षड्यंत्र बताते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम की मांग की, जिसके बाद बूंदी जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम कराया गया. एफएसएल टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए. डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि नोट और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच में पाया गया कि पत्नी के अवैध संबंध ही सत्यनारायण की मौत का मुख्य कारण बने. पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

TAGGED:

BUNDI ILLICIT RELATIONSHIP
खदान में शव मिला पति का शव
प्रेम प्रसंग में पति की आत्महत्या
HUSBAND KILLED HIMSELF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.