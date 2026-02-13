बूंदी: खदान में मिला शव, प्रेम प्रसंग में पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार
बूंदी में बंद खदान के पास मिले शव का मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला. पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया.
Published : February 13, 2026 at 8:41 PM IST
बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र के धनेश्वर गांव में एक बंद पड़ी खदान के पास मृत अवस्था में मिले एक व्यक्ति की पहचान सत्यनारायण सुमन के रूप में हुई है. मृतक मूल रूप से बारां जिले के छजावा गांव का निवासी था और डाबी के धनेश्वर में अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहकर मजदूरी का काम करता था.
अवैध संबंध बना मौत का कारण: डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आत्महत्या का मुख्य कारण मृतक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे के बीच चल रहा कथित अवैध प्रेम संबंध था. शव की जेब से एक नोट बरामद हुआ, जिसमें सत्यनारायण ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा लगातार धमकियां देने, बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर स्टांप पेपर पर कुछ लिखवाने की कोशिश करने और अनैतिक संबंधों की वजह से परेशान होने की बात लिखी थी.
भाई ने लगाए गंभीर आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के छोटे भाई भरत सुमन ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि लगभग तीन-चार महीने पहले उसकी भाभी और मकान मालिक के बेटे के बीच अवैध संबंध बन गए थे, जिसके कारण पति-पत्नी में बार-बार झगड़े होते थे. भरत के अनुसार, महिला और उसका प्रेमी और एक साथी मिलकर सत्यनारायण को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे. इन धमकियों से तंग आकर सत्यनारायण अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ समय के लिए पैतृक गांव छजावा चले गए थे.
बच्चों को लेकर लौटे, फिर गायब हो गए: करीब 7-8 दिन पहले मृतक की पत्नी और उसके भाई नवीन ने मिलकर सत्यनारायण को बार-बार फोन कर 20 हजार रुपये लेकर डाबी लौटने का दबाव बनाया. इसके बाद सत्यनारायण बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल से डाबी आ गए. कुछ दिनों बाद उनका मोबाइल बंद मिला और संपर्क नहीं हो सका, जब भाई सोनू डाबी पहुंचे तो भाभी से पूछताछ पर वह गाली-गलौज करने लगी. बाद में बंद खदान के पास सत्यनारायण का शव मिला, जिसके पास उनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल भी था.
परिजनों ने इसे हत्या का षड्यंत्र बताते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम की मांग की, जिसके बाद बूंदी जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम कराया गया. एफएसएल टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए. डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि नोट और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच में पाया गया कि पत्नी के अवैध संबंध ही सत्यनारायण की मौत का मुख्य कारण बने. पुलिस ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.