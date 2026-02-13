ETV Bharat / state

बूंदी: खदान में मिला शव, प्रेम प्रसंग में पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने पत्नी को किया गिरफ्तार

बूंदी: जिले के डाबी थाना क्षेत्र के धनेश्वर गांव में एक बंद पड़ी खदान के पास मृत अवस्था में मिले एक व्यक्ति की पहचान सत्यनारायण सुमन के रूप में हुई है. मृतक मूल रूप से बारां जिले के छजावा गांव का निवासी था और डाबी के धनेश्वर में अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ रहकर मजदूरी का काम करता था.

अवैध संबंध बना मौत का कारण: डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आत्महत्या का मुख्य कारण मृतक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे के बीच चल रहा कथित अवैध प्रेम संबंध था. शव की जेब से एक नोट बरामद हुआ, जिसमें सत्यनारायण ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा लगातार धमकियां देने, बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर स्टांप पेपर पर कुछ लिखवाने की कोशिश करने और अनैतिक संबंधों की वजह से परेशान होने की बात लिखी थी.

इसे भी पढ़ें- इश्क में खूनी खेल : दोस्त ने की दोस्त की हत्या, दोनों एक ही महिला से करते थे प्रेम

भाई ने लगाए गंभीर आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के छोटे भाई भरत सुमन ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि लगभग तीन-चार महीने पहले उसकी भाभी और मकान मालिक के बेटे के बीच अवैध संबंध बन गए थे, जिसके कारण पति-पत्नी में बार-बार झगड़े होते थे. भरत के अनुसार, महिला और उसका प्रेमी और एक साथी मिलकर सत्यनारायण को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे. इन धमकियों से तंग आकर सत्यनारायण अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ समय के लिए पैतृक गांव छजावा चले गए थे.