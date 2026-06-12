बिहार में सनसनीखेज वारदात, दो बेटों की आंखों के सामने मां का बेरहमी से कत्ल
सहरसा में एक पति हैवान बन गयी. दो बच्चों के सामने उसने पत्नी की हत्या कर दी. बच्चों को कमरे में छोड़कर फरार हो गया.
Published : June 12, 2026 at 1:58 PM IST
सहरसा : बिहार के सहरसा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. शहर के पंचवटी चौक स्थित डॉ. राजेश रंजन के घर के समीप 'फौजी साहब के मकान' में किराए पर रहने वाली 35 वर्षीय सोनी कुमारी की संदिग्ध मौत हुई है. मृतका अपने पति सोनू शर्मा और दो छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी.
घटना के बाद से पति फरार : घटना के बाद से पति फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है. जानकारी के अनुसार, सोनी कुमारी मूल रूप से खगड़िया जिले के टूडी मोहनपुर चमारा गांव की रहने वाली थी. उसकी शादी करीब 7 वर्ष पूर्व सोनू शर्मा से हुई थी. दंपति के दो पुत्र हैं, जिनमें छह वर्षीय मोनू और पांच वर्षीय बीबान राज शामिल हैं.
'पापा ने मां को मार डाला' : घटना को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात मृतका के पांच वर्षीय पुत्र बीबान राज का बयान है. बच्चे ने परिजनों और पुलिस को बताया कि रात में उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था. उसके अनुसार पहले पिता ने मां के साथ मारपीट की और बाद में गले दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय दोनों बच्चे घर में ही मौजूद थे.
जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ आलोक कुमार एवं सदर थानाध्यक्ष अमित रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है. मृतका के गर्दन में जख्म के निशान पाए गए हैं. एफएसएल टीम को साक्ष्य संकलन के लिए बुलाया गया है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
''पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा. फिलहाल फरार सोनू शर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.''- आलोक कुमार, एसडीपीओ, सदर
मृतका सोनी कुमारी की मां लीला देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनू शर्मा पहले दिल्ली में काम करता था, लेकिन परिवार के खर्च के लिए पर्याप्त पैसे नहीं देता था. वह गलत काम करता था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. लीला देवी के अनुसार सोनी कुमारी के साथ पहले भी मारपीट की घटनाएं हुई थीं और इस संबंध में महिला थाना में आवेदन भी दिया गया था.
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