ETV Bharat / state

पटना में महिला की सिलबट्टे से कूचकर हत्या

पटना में घरेलू विवाद ने महिला की जान ले ली. पति ने सिलबट्टे से पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फरार हो गया.

Husband Kill Wife In Patna
यहीं पर हुआ कत्ल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 5:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मछली गली इलाके में घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी की सिलबट्टे से बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान 19 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी पति वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया.

सिलबट्टे से कूचकर हत्या : प्राप्त जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पति ने घर में रखे सिलबट्टे से पत्नी के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया. हमले में प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उसे आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से खून से सना सिलबट्टा जब्त किया है और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पूरी की. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीआईएमएस भेज दिया है.

''शास्त्री नगर थाना को पति-पत्नी के बीच विवाद की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब तक महिला पर हमला किया जा चुका था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है.''- साकेत कुमार, सचिवालय एसडीपीओ 2

क्या था विवाद? : आसपास के लोगों और परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले प्रीति इलाके में निकाली गई शोभायात्रा में महिलाओं के साथ शामिल होकर डांस करने गई थी. इसी बात को लेकर उसका पति विजेंद्र कुमार नाराज चल रहा था. शोभायात्रा से लौटने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई. रात में खाना खाने के बाद जब दोनों सोने चले गए, उसी दौरान पति ने सिलबट्टे से प्रीति पर हमला कर दिया और फरार हो गया. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक प्रीति की मौत हो चुकी थी.

शादी का माहौल गम में तब्दील : मृतका के चाचा लखपति देवी ने बताया कि घर में शादी का माहौल था, इसी दौरान विजेंद्र कुमार ससुराल आया हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि विजेंद्र छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाता था और आए दिन विवाद करता था.

''विजेंद्र कुमार दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करता था और पैसों की मांग करता रहता था. एक माह पहले प्रीति ने एक बेटी को जन्म दिया था. उस समय भी विजेंद्र अस्पताल से फरार हो गया था और इलाज का सारा खर्च हमलोगों ने उठाया.''- उर्मिला देवी, मृतका प्रीति की मां

ये भी पढ़ें :-

पटना के पॉश इलाके में महिला की गला रेतकर हत्या

पति शराब पार्टी करने गया था, इधर पत्नी की हो गयी हत्या..अपराधियों ने ईंट से कूचकर मार डाला

पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक की गोली मारकर हत्या के बाद लोगों ने दो को पीट-पीटकर मार डाला

TAGGED:

MURDER IN PATNA
पटना में हत्या
पति ने पत्नी को मार डाला
सिलबट्टे से हत्या
HUSBAND KILL WIFE IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.