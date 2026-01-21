ETV Bharat / state

पटना में महिला की सिलबट्टे से कूचकर हत्या

पटना : बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मछली गली इलाके में घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी की सिलबट्टे से बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान 19 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी पति वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया.

सिलबट्टे से कूचकर हत्या : प्राप्त जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पति ने घर में रखे सिलबट्टे से पत्नी के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया. हमले में प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उसे आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से खून से सना सिलबट्टा जब्त किया है और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पूरी की. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीआईएमएस भेज दिया है.

''शास्त्री नगर थाना को पति-पत्नी के बीच विवाद की सूचना मिली थी. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब तक महिला पर हमला किया जा चुका था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है.''- साकेत कुमार, सचिवालय एसडीपीओ 2

क्या था विवाद? : आसपास के लोगों और परिजनों के मुताबिक, घटना से पहले प्रीति इलाके में निकाली गई शोभायात्रा में महिलाओं के साथ शामिल होकर डांस करने गई थी. इसी बात को लेकर उसका पति विजेंद्र कुमार नाराज चल रहा था. शोभायात्रा से लौटने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई. रात में खाना खाने के बाद जब दोनों सोने चले गए, उसी दौरान पति ने सिलबट्टे से प्रीति पर हमला कर दिया और फरार हो गया. जब तक लोग मौके पर पहुंचे, तब तक प्रीति की मौत हो चुकी थी.