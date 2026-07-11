मेरठ में पति ने किया पत्नी का अपहरण, 8 दिन तक बंधक बनाकर रखा, गेट पर खड़े किए थे पहरेदार
मामले मे पुलिस केस दर्ज कर छानबीन कर रही है. महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:05 PM IST
मेरठ : लोहिया नगर थाना क्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने ही पहले पति पर फिल्मी अंदाज में बीच सड़क से कार में जबरन अगवा करने और आठ दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का संगीन आरोप लगाया है. पीड़िता का आरोप है कि उसे भागने या किसी से मदद मांगने से रोकने के लिए कमरे के मुख्य दरवाजे पर हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे.
पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, घटना वाले दिन वह किसी काम से बाजार जा रही थी. इसी दौरान उसका पूर्व (पहला) पति अपने कुछ साथियों के साथ कार में सवार होकर आया. उसे बीच रास्ते में जबरन रोक लिया और शोर मचाने का मौका दिए बिना उसे घसीटते हुए कार के अंदर खींच लिया. इसके बाद आरोपी उसे तेज रफ्तार गाड़ी से किसी अज्ञात और गुप्त स्थान पर ले गए.
महिला का आरोप है कि अपहरण के बाद उसे एक मकान के कमरे में बंद कर दिया गया. उसे लगातार आठ दिनों तक वहां बंधक बनाकर रखा गया. पीड़िता ने बताया, मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी. अगर मैं चिल्लाने या खिड़की से किसी को आवाज देने की कोशिश करती, तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती. मेरी निगरानी के लिए कमरे के मुख्य गेट पर बाकायदा पहरेदार तैनात थे, ताकि मैं किसी भी कीमत पर वहां से भाग न सकूं.
महिला ने बताया, किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर वहां से भागने में सफल रही और सीधे अपने परिजनों के पास पहुंची, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई. लोहिया नगर थान पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है. महिला का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.
थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया, महिला ने अपने पूर्व पति पर अपहरण और बंधक बनाने का आरोप लगाया है. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. घटनास्थल और बताए गए गुप्त स्थान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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