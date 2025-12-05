ETV Bharat / state

पत्नी को बचाने कुंड में कूदा पति, डूबने से दोनों की मौत

सुजानगढ़ के भोजलाई की रोही में एक कुंड में पति-पत्नी के शव तैरते मिले.

Sujangarh Sadar Police Station
सुजानगढ़ सदर थाना (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 1:26 PM IST

चूरू: सुजानगढ़ के सदर थाना इलाके के गांव भोजलाई की रोही में कुंड में दंपती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला. दोनों के शवों को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि गांव भोजलाई की रोही में रामूराम के खेत में बनी कुंड में पति-पत्नी के शव मिलने की सूचना पर मौके पर सदर थाने के हैड कांस्टेबल राम सिंह को भेजा गया. जहां कुंड में राधा व उसके पति रामेश्वरलाल मेघवाल का शव मिला.

पति-पत्नी के शव मिले कुंड में, देखें वीडियो (ETV Bharat Churu)

प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी खेत में लकड़ियां लेने आए थे. कुंड में पानी निकालने के लिए राधा पहुंची, तो उसका पैर फिसल गया और कुंड में गिर गई. अपनी पत्नी राधा को बचाने के लिए रामेश्वरलाल ने प्रयास किया, तो उसकी भी कुंड में डूबने से मौत हो गई. गांव में हुए दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई. शवों को ग्रामीणों व हारे का सहारा टीम की मदद से बाहर निकलवाया गया. फिलहाल शवों को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. जहां पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्जकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर, परिजनों को सुपुर्द करेंगी.

