हाईकोर्ट ने कहा- पति भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं, पत्नी की याचिका खारिज की

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी या उसके मायके वाले कोई ऐसा कार्य करते है, जिससे पति कमाने में असमर्थ हो जाए तो पत्नी उस पति से भरण पोषण देने का दावा नहीं कर सकती है. कुशीनगर की विनीता की पुनरीक्षण याचिका खारिज़ करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ल ने दिया. कोर्ट ने कहा ऐसे मामले में मेंटेनेंस देना गंभीर अन्याय होगा, खासकर जब पति की कमाने की क्षमता पत्नी के परिवार के आपराधिक कामों से खत्म हो गई हो.

भाई और पिता के कारण पति असर्थ हुआ: कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में यह माना जाता है कि एक पति से, भले ही उसके पास नियमित रोजगार न हो, उम्मीद की जाती है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार खुद और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोई काम करे, लेकिन यह मामला अलग था. कोर्ट ने कहा कि पहले, दूसरी पार्टी अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने में सक्षम थी और उसके पास पर्याप्त साधन थे, लेकिन याचिकाकर्ता के भाई और पिता आपराधिक कृत्य के कारण उसकी कमाने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई.

पत्नी की अंतरिम भरण पोषण की अर्जी खारिज: मामले के अनुसार एडिशनल प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, कुशीनगर, पडरौना ने 7 मई, 2025 को पत्नी की अंतरिम भरण पोषण की अर्जी खारिज कर दी थी. पति एक होम्योपैथिक डॉक्टर था और अपना क्लिनिक चलाता था. 13 अप्रैल, 2019 को जब वह अपने क्लीनिक में काम में लगा हुआ था तो याचिकाकर्ता (पत्नी) का सगा भाई और पिता, कुछ अन्य लोगों के साथ, उसके क्लिनिक में आए और गाली-गलौज की. जब पति ने विरोध किया तो पत्नी के भाई ने गोली चला दी.

छर्रा पति की रीढ़ की हड्डी में फंसा है: इस हमले में पति को गोली लगी, जिससे एक छर्रा उसकी की रीढ़ की हड्डी में फंस गया. रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल सलाह से पता चला कि छर्रे को निकालने के लिए किसी भी सर्जरी में लकवा होने का बहुत ज़्यादा खतरा है. नतीजतन, पति अब थोड़े समय के लिए भी आराम से बैठ नहीं पाता. इस वजह से वह बेरोजगार हो गया और कोई आमदनी नहीं है. याचिकाकर्ता-पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि उसके अंतरिम भरण पोषण की अर्जी को खारिज करने वाला आदेश गैर-कानूनी और मनमाना था, क्योंकि पति पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है.