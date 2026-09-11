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पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, 8 वर्षों की विवाह पर भारी पड़ा सोशल मीडिया का प्यार

शादी देखने उमड़ी लोगों की भीड़ ( Etv Bharat )

साहिबगंज: जिले के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक अनोखा प्रेम विवाह चर्चा का विषय बन गया. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ 8 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करते हुए उसका विवाह उसके प्रेमी से करा दिया. इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.

सोशल मीडिया पर हुई प्रेमी से मुलाकात

थाना क्षेत्र के विनोद मंडल की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी. विनोद मंडल ने बताया कि पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के बाखरपुर गांव के एक युवक गोलू कुमार से हुआ. इस बीच धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया.

पहले पति के समझाने के बाद भी नहीं समझी पत्नी

विनोद के अनुसार, उसने कई बार अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे. इधर, लड़की के घरवाले भी प्रेमी से शादी कराने के लिए राजी हो गए. विनोद मंडल ने दोनों की इच्छा को देखते हुए पत्नी का विवाह उसके प्रेमी गोलू कुमार से कराने का निर्णय लिया.

शादी देखने उमड़ी लोगों की भीड़