पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, 8 वर्षों की विवाह पर भारी पड़ा सोशल मीडिया का प्यार
साहिबगंज में एक पति ने पत्नी से 8 साल पुराने वैवाहिक संबंध को खत्म करते हुए उसके प्रेमी से शादी करा दी.
Published : September 11, 2026 at 3:08 PM IST
साहिबगंज: जिले के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक अनोखा प्रेम विवाह चर्चा का विषय बन गया. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ 8 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करते हुए उसका विवाह उसके प्रेमी से करा दिया. इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.
सोशल मीडिया पर हुई प्रेमी से मुलाकात
थाना क्षेत्र के विनोद मंडल की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी. विनोद मंडल ने बताया कि पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के बाखरपुर गांव के एक युवक गोलू कुमार से हुआ. इस बीच धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया.
पहले पति के समझाने के बाद भी नहीं समझी पत्नी
विनोद के अनुसार, उसने कई बार अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे. इधर, लड़की के घरवाले भी प्रेमी से शादी कराने के लिए राजी हो गए. विनोद मंडल ने दोनों की इच्छा को देखते हुए पत्नी का विवाह उसके प्रेमी गोलू कुमार से कराने का निर्णय लिया.
शादी देखने उमड़ी लोगों की भीड़
जिसके बाद गुरुवार को दोनों का विवाह संपन्न कराया गया. विवाह के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. वहीं नवविवाहित प्रेमी जोड़े ने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा और आपसी सहमति से शादी की है. दोनों ने आगे बताया कि वे आगे साथ रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं.
क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी शादी
गोलू कुमार ने बताया कि उसके माता-पिता भी इस शादी के लिए राजी हैं और वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखेगा. 8 साल पुराने वैवाहिक रिश्ते के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी का उसके प्रेमी से विवाह कराए जाने का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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