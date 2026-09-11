ETV Bharat / state

पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, 8 वर्षों की विवाह पर भारी पड़ा सोशल मीडिया का प्यार

साहिबगंज में एक पति ने पत्नी से 8 साल पुराने वैवाहिक संबंध को खत्म करते हुए उसके प्रेमी से शादी करा दी.

WIFE MARRIED TO HER LOVER
शादी देखने उमड़ी लोगों की भीड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज: जिले के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक अनोखा प्रेम विवाह चर्चा का विषय बन गया. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ 8 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करते हुए उसका विवाह उसके प्रेमी से करा दिया. इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी.

सोशल मीडिया पर हुई प्रेमी से मुलाकात

थाना क्षेत्र के विनोद मंडल की शादी करीब आठ साल पहले हुई थी. विनोद मंडल ने बताया कि पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के बाखरपुर गांव के एक युवक गोलू कुमार से हुआ. इस बीच धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया.

पहले पति के समझाने के बाद भी नहीं समझी पत्नी

विनोद के अनुसार, उसने कई बार अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे. इधर, लड़की के घरवाले भी प्रेमी से शादी कराने के लिए राजी हो गए. विनोद मंडल ने दोनों की इच्छा को देखते हुए पत्नी का विवाह उसके प्रेमी गोलू कुमार से कराने का निर्णय लिया.

शादी देखने उमड़ी लोगों की भीड़

जिसके बाद गुरुवार को दोनों का विवाह संपन्न कराया गया. विवाह के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. वहीं नवविवाहित प्रेमी जोड़े ने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा और आपसी सहमति से शादी की है. दोनों ने आगे बताया कि वे आगे साथ रहकर अपना जीवन बिताना चाहते हैं.

क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी शादी

गोलू कुमार ने बताया कि उसके माता-पिता भी इस शादी के लिए राजी हैं और वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखेगा. 8 साल पुराने वैवाहिक रिश्ते के बाद पति द्वारा अपनी पत्नी का उसके प्रेमी से विवाह कराए जाने का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

ये भी पढ़ें- टावर पर चढ़ा प्यार: पहले प्रेमी और अब प्रेमिका, शादी के लिए अनोखी बगावत

दो बच्चों की मां को पड़ोसी से हुआ प्यार, पति ने खुद कराई पत्नी की प्रेमी से शादी, साक्षी बने ग्रामीण

कांकेर में लव कांड, लवर के चक्कर में वाइफ ने हसबैंड को बांधी राखी

TAGGED:

SAHIBGANJ
HUSBAND GOT HIS WIFE MARRIED
प्रेम विवाह
प्रेमी से पत्नी का विवाह
WIFE MARRIED TO HER LOVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.