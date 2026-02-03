ETV Bharat / state

मुनव्वर राना की बेटी को पति ने दिया तीन तलाक, लखनऊ में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का केस दर्ज

लखनऊ: दिवंगत शायर मुनव्वर राना की बेटी शिबा राना ने अपने पति साकिब पर तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया है. सआदतगंज पुलिस को दी गई तहरीर में शिबा ने बताया कि ससुराल वाले 20 लाख और फ्लैट की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे. पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और तीन तलाक कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बेटी सुमैया राणा ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि तहरीर में तीन तलाक का आरोप लगाया गया है.

10 साल पहले हुआ था निकाह: ​शिबा राना का विवाह 19 दिसंबर 2013 को करीमगंज निवासी सैय्यद मोहम्मद साकिब के साथ हुआ था. पीड़िता के अनुसार, शादी के समय उनके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक सोने-हीरे के जेवरात और 10 लाख रुपये नगद दहेज में दिए थे. ​आरोप है कि निकाह के तुरंत बाद ही पति साकिब और ससुर ने फिर से दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया. ​ससुराल पक्ष की ओर से 20 लाख नगद और एक फ्लैट की मांग की जा रही थी.

मारपीट के बाद तीन तलाक दिया: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 9 अप्रैल 2025 को उनके पति ने उनके साथ गाली-गलौज और बेरहमी से मारपीट की. ​आरोप है कि पति साकिब ने गुस्से में तीन बार तलाक कहकर शिबा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया. शिबा का आरोप है कि पति ने उनके दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और उन्हें अपने साथ ले जाने नहीं दिया.