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आगरा में मां-बेटी हत्याकांड में पति को उम्रकैद, बेटी की शक्ल न मिलने पर दोनों को मार डाला था

दोषी पति ने पत्नी के चरित्र पर शक और बेटी से शक्ल न मिलने के संदेह पर हत्याकांड को अंजाम दिया था.

आगरा जिला कोर्ट
आगरा जिला कोर्ट (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 7:40 AM IST

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आगरा: अपर जिला जज लोकेश कुमार ने चार साल पुराने बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. चार साल तक चली सुनवाई में दोहरे हत्याकांड में अधिकांश गवाह मुकर गए. अपर जिला जज लोकेश कुमार ने फोरेंसिक रिपोर्ट, बरामदगी और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. उम्र कैद के साथ ही दोषी पति पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी पति ने पत्नी के चरित्र पर शक और बेटी से शक्ल ना मिलने के संदेह पर हत्याकांड को अंजाम दिया था.

अपर जिला जज लोकेश कुमार ने फैसले में लिखा कि कोई भी अपराध ऐसा नहीं होता, जिसके बाद कोई साक्ष्य शेष ना बचे. उन्होंने निर्णय में इस संदर्भ में मनुस्मृति का उल्लेख किया. कहा कि पाप करने वाला भले ही यह समझे कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके कर्मों के प्रमाण सामने आ ही जाते हैं. अपर जिला जज लोकेश कुमार ने अपने आदेश में मनुस्मृति का यह श्लोक भी उद्धृत किया-'मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चिद् पश्यतीति नः। तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्येवान्तरपुरुषः ॥ द्यौर्भूमिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्नियमानिलाः । रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञा: सर्वदेहिनाम् ॥'

बता दें कि मथुरा जिले के फरह थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुरा निवासी बलवीर सिंह की तहरीर पर खंदौली थाना पुलिस ने अक्तूबर 2022 में मुकदमा दर्ज किया था. वादी बलवीर सिंह का आरोप था कि बेटी ममता देवी (27) की शादी मनमोहन निवासी पैंतखेड़ा, खंदौली के साथ 26 जनवरी 2016 को की थी. ममता के पांच साल का बेटा आरव और एक वर्षीय बेटी सौम्या थी.

आरोपी मनमोहन आए दिन ममता के साथ मारपीट करता था. 10 अक्तूबर 2022 की सुबह आरोपी मनमोहन के चाचा ने फोन करके सूचना दी कि ममता की मृत्यु हो गई है. जिस पर मैं अपने परिवारीजनों के साथ ममता की ससुराल पैंतखेड़ा पहुंचा तो बेटी ममता और उसकी बेटी एक वर्षीय सौम्या की मनमोहन ने की रात में हत्या कर दी. मौके पर आरोपी मनमोहन और उसके परिजन नहीं मिले. जिस पर खंदौली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी.


कांच के टुकड़े से गले पर किया था वार: खंदौली थाना पुलिस ने 13 अक्तूबर 22 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ममता का मुंह, गला दबाकर और मारपीट करके हत्या की. ममता की चीख पुकार सुनकर जब बेटी सौम्या जाग गई तो उसका भी मुंह एवं गला दबाकर हत्या कर दी थी. मारपीट के दौरान शीशा टूट गया तो कांच के टुकड़े से पत्नी ममता के गले पर वार किया. उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कांच का टुकड़ा बरामद किया गया था.

मायके में दी थी शक होने की जानकारी: एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने बताया कि बेटी से शक्ल नहीं मिलने पर आरोपी मनमोहन अपनी पत्नी ममता पर शक करता था. इसको लेकर मनमोहन और ममता के बीच झगड़ा होता था. आरोपी मनमोहन आए दिन ममता के साथ मारपीट करता था. मृतका के चाचा पूरन सिंह के बयान में निकल कर आया कि ममता अपनी लड़की और लड़के के साथ रक्षाबंधन पर आई थी. तब उसने मायके आकर हम सभी लोगों को बताया था.

हत्या को दर्शाना चाहा था बंदरों के हमले से मौत: एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने बताया वादी बलवीर सिंह, डॉ. विनीत राय, उपनिरीक्षक उमेश तिवारी, रमित आर्य, रिटायर्ड अपर आयुक्त रामप्रकाश, प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर, तथ्य के गवाह राहूल कुमार, पूरन सिंह, मयंक मिश्रा, शुभम शर्मा को पेश किया. इस मामले में कई गवाह पक्षद्रोहीं हो गए. वहीं, आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य में विजय सिंह, लक्ष्मीकांत व मनोज कुमार को पेश किया गया. एडीजीसी हेमंत दीक्षित ने बताया कि बचाव साक्ष्य के गवाह हत्या को बंदरों के हमले से जोड़ना चाहते थे.

बालक को बाल सेवा योजना से दिलाएं सहायता: अपर जिला जज लोकेश कुमार ने अपने आदेश में लिखा कि आगरा डीएम नियम अनुसार संभव हो तो उक्त बालक की शिक्षा-दीक्षा को राज्य सरकार के संचालित आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाए जाने को जरूरी कार्रवाई करें. इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अधीन सहायता दिलाएं. यह भी निर्देशित किया कि मृतका के पुत्र जिसका कोई जैविक माता-पिता कमाने की स्थिति में नहीं है, उसे उपरोक्त योजना से सहायता दिलाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से राज्य सरकार से अपेक्षा की जाए. जुर्माने की राशि एक लाख में से 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के नाबालिग पुत्र के पक्ष मैं बैंक में जमा कराएं.

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