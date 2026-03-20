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सुहागरात पर पति ने बनाए जबरन संबंध, विरोध पर की मारपीट, कानपुर में पति, जेठ और सास समेत पांच पर केस दर्ज

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि शादी के पहले ही दिन से उसके साथ अत्याचार शुरू हो गया था. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पति, जेठ और सास समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी शादी 3 फरवरी 2025 को नारामऊ निवासी युवक से हुई थी. उसने बताया कि सुहागरात के दिन वह मासिक धर्म के कारण संबंध बनाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन विरोध के बावजूद पति ने उसके साथ मारपीट की और जबरन संबंध बनाए.

पीड़िता का आरोप है कि उसकी शादी के अगले ही दिन से ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी. शादी में दिए गए सामान से असंतुष्ट होकर उस पर पति के नाम प्लॉट कराने का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा.

पीड़िता ने बताया कि चौथी के समय उसके परिवार का अपमान किया गया और उसे मायके जाने से भी रोक दिया गया. सास ने नौकरी पर जाने का बहाना बनाकर उसके गहने अपने पास रख लिए और बाद में लौटाने से इंकार कर दिया.