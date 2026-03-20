ETV Bharat / state

सुहागरात पर पति ने बनाए जबरन संबंध, विरोध पर की मारपीट, कानपुर में पति, जेठ और सास समेत पांच पर केस दर्ज

पीड़िता का आरोप है कि शादी के अगले ही दिन से ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि शादी के पहले ही दिन से उसके साथ अत्याचार शुरू हो गया था. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पति, जेठ और सास समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी शादी 3 फरवरी 2025 को नारामऊ निवासी युवक से हुई थी. उसने बताया कि सुहागरात के दिन वह मासिक धर्म के कारण संबंध बनाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन विरोध के बावजूद पति ने उसके साथ मारपीट की और जबरन संबंध बनाए.

पीड़िता का आरोप है कि उसकी शादी के अगले ही दिन से ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी. शादी में दिए गए सामान से असंतुष्ट होकर उस पर पति के नाम प्लॉट कराने का दबाव बनाया गया. विरोध करने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा.

पीड़िता ने बताया कि चौथी के समय उसके परिवार का अपमान किया गया और उसे मायके जाने से भी रोक दिया गया. सास ने नौकरी पर जाने का बहाना बनाकर उसके गहने अपने पास रख लिए और बाद में लौटाने से इंकार कर दिया.

महिला का कहना है कि पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था. 4 जून 2025 को मारपीट के बाद उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह मायके में रह रही है. 8 मार्च 2026 को कल्याणपुर स्टेशन पर पति ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की.

शिकायत दर्ज कराने के दो दिन बाद कुछ अज्ञात लोग उसके पास पहुंचे और जान से मारने की धमकी दी. पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है. साथ ही, परिवार परामर्श केंद्र के जरिए भी समाधान की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें : कानपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर छापा; काकादेव-बिधनू में पकड़े गए घरेलू सिलेंडर, दुकानदारों पर FIR

TAGGED:

FORCED INTERCOURSE WEDDING NIGHT
KANPUR NEWS
UP CRIME
सुहागरात पर बनाए जबरन संबंध
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.