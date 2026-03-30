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मामूली विवाद में पति को आया गुस्सा, छोटे सिलेंडर से पत्नी के सिर पर किया वार, मौत

साउथ ईस्ट दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार
मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 10:49 AM IST

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नई दिल्ली : साउथ ईस्ट दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, पति ने सिलेंडर मारकर पत्नी की हत्या कर दी. घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में पत्नी की हत्या
राजधानी दिल्ली में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. रविवार रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब पति ने पत्नी की हत्या सिलेंडर से सिर पर वार कर कर दी. पड़ोसियों ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, उन्होंने घर में जाकर देखा.

पत्नी पर घर में रखे छोटे सिलेंडर से किया सिर पर वार हुई मौत (ETV Bharat)

हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार
जब तक पड़ोसी ऊपर की बिल्डिंग में पहुंचते और दरवाजा खुलवाते तब तक महिला की मौत हो चुकी थी और आरोपी पति छोटी बच्ची को हाथ में लेकर घर के अंदर खड़ा था. पड़ोसियों ने कहा कि इसके बाद हम लोगों ने इस घटना की जानकारी नजदीकी थाने को दी. वहीं, घटना के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

मामूली विवाद में पति को आया गुस्सा पत्नी की हत्या
मामूली विवाद में पति को आया गुस्सा पत्नी की हत्या (ETV Bharat)

आरोपी के डेढ़ साल की बच्ची को पड़ोसियों ने अपने पास रखा है. पड़ोसियों ने कहा कि मामूली कहासुनी को लेकर आरोपी पति गुस्से में आ गया और उसने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और हत्या में प्रयुक्त सिलेंडर को कब्जे में ले लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. वहीं इस पूरे मामले में पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.

साउथ ईस्ट के डीसीपी ने दी मामले की पूरी जानकारी
इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि पुलिस को रविवार रात 9 से 10 के बीच सूचना मिली कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है. जिसमें पति ने पत्नी की हत्या कर दी है. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि एक महिला मृत पड़ी हुई है और उसका पति वहीं मौके पर खड़ा पाया गया. जिसके बाद उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या
मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या (ETV Bharat)

पूछताछ में पता चला कि महिला की उम्र 30 से 32 साल के करीब है, वहीं आरोपी सुरेश की उम्र तकरीबन 35 वर्ष के करीब है. आरोपी का नाम सुरेश है. 2020 में दोनों की शादी हुई थी. इनके दो बच्चे हैं. पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है और आरोपी सुरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.

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