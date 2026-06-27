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रुद्रपुर में पत्नी की बेवफाई से आहत पति ने दर्ज कराया मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर जांच शुरू

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पति द्वारा पत्नी पर विवाहेतर संबंध, घर से नकदी और जेवर लेकर प्रेमी के साथ चले जाने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपों का मामला सामने आया है. न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है.

प्रेम प्रसंग के आरोप में पति ने पत्नी समेत चार लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा: उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक वैवाहिक विवाद अब कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है. पति की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी और अन्य पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित पति का ये है आरोप: प्राप्त जानकारी के अनुसार, भदईपुरा वार्ड नंबर-14 निवासी व्यक्ति ने न्यायालय में दाखिल प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया कि वर्ष 2013 में उसका विवाह रामपुर जनपद निवासी युवती के साथ हुआ था. विवाह के बाद दोनों रुद्रपुर में रहने लगे. प्रार्थी का कहना है कि शुरू से ही उसकी पत्नी का व्यवहार सामान्य नहीं था और वह अक्सर विवाद करती थी. उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी महंगी वस्तुओं की मांग करती थी तथा उसकी बात न मानने पर झगड़ा करती थी.

पत्नी के विवाहेतर संबंध का आरोप: प्रार्थना-पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि समय बीतने के साथ पत्नी का एक युवक से संपर्क बढ़ गया. पति के अनुसार, पत्नी देर रात सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से उससे बातचीत करती थी. जब उसने इसका विरोध किया तो कथित रूप से उसके साथ अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई. प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी के मायके पक्ष ने भी उसका सहयोग करने के बजाय उसके साथ मारपीट की.