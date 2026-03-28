पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला, सूरजपुर कोतवाली थाना इलाके की घटना
कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ओल्ड एज होम में रहती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 28, 2026 at 7:14 PM IST
सूरजपुर: ओल्ड एज होम में रहने वाली बुजुर्ग महिला पर उसके ही पति ने जानलेवा हमला कर दिया. धारदार हथियार से किए गए हमले में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई. महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोतवाली पुलिस ने थाने में दर्ज शिकायत के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के बीच कई सालों से विवाद चल रहा है. विवाद की वजह और पति से परेशान होकर पत्नी ओल्ड एज होम में रहती है. पत्नी का आरोप है कि जब दोनों साथ रहते थे तब पति आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था. रोज-रोज के झगड़े से परेशान होकर उसने घर छोड़ा.
नाराज पति ने किया पत्नी पर जानलेवा हमला
कोतवाली पुलिस ने बताया कि पति इस बात से नाराज था कि उसकी पत्नी ने उसे उसे छोड़ दिया है और वो ओल्ड एज होम में रहती है. वारदात वाले दिन भी वो इसी बात को लेकर गुस्से में महिला के पास पहुंचा था. पीड़ित पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आरोपी पति ने उसपर जानलेवा वार कर दिया. महिला किसी तरह से जख्मी हालत में वहां से भाग निकली और अपनी जान बचाई. पीड़िता ने इस बात की शिकात तत्काल कोतवाली थाने में जाकर दर्ज कराई.
आरोपी पति गिरफ्तार
महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले को लेकर एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैकरा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.