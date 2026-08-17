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पति का कथित प्रेम संबंध बना पत्नी की मौत का कारण, दुर्ग के उतई में महिला ने उठाया घातक कदम

मृतक नवविवाहिता की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी. मृतक का परिवार यूपी के जौनपुर में रहता है.

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दुर्ग के उतई में महिला ने उठाया घातक कदम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 7:03 PM IST

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दुर्ग: यूपी के जौनपुर की रहने वाली रवीना यादव की डेढ़ साल पहले दुर्ग के विपुल यादव से शादी हुई थी. 14 अगस्त को रवीना यादव ने अपने ससुराल में जान दे दी. मृतक के मामा का आरोप है कि घटना वाले दिन विपुल यादव की गर्लफ्रेंड उसके घर पहुंच गई, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. विवाद बढ़ने पर विपुल ने पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया और कथित प्रेमिका के साथ घर से बाहर चला गया.

पति का कथित प्रेम संबंध बना पत्नी की मौत का कारण

मृतक रवीना के मामा का आरोप है कि उसकी भांजी का पति अक्सर उससे विवाद किया करता था. जिस दिन पति ने उसे कमरे में बंद किया, उस दिन रवीना ने करीब 16 से 17 बार पति को फोन लगाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. जब वो निराश हो गई तो उसने घातक कदम उठा लिया. रवीना के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी काफी तनाव में थी.

दुर्ग के उतई में महिला ने उठाया घातक कदम (ETV Bharat)

उतई थाना इलाके में महिला ने घातक कदम उठाते हुए जान दे दी. हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच कर रहे हैं: मणिशंकर चंद्रा,एएसपी दुर्ग

पंचनामा महिला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई

उतई पुलिस के मुताबिक वारदात वाली जगह से मृतका का लिखा कोई नोट नहीं मिला है. नवविवाहिता की मौत की वजह से पंचनामा महिला कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई. उतई पुलिस के मुताबिक उसने धारा 194 बीएनएसएस के तहत केस दर्ज किया है.

उतई पुलिस खंगाल रही डिटेल

मृतका के परिजनों का कहना है कि 15 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे मायके वालों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद जौनपुर से परिजन दुर्ग पहुंचे. 16 अगस्त को महिला चिकित्सकों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजन शव को लेकर अपने साथ जौनपुर लौट गए. पुलिस अब महिला के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है. इसके साथ ही पति और उसकी कथित प्रेमिका को लेकर भी जांच कर रही है.

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