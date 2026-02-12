अलीगढ़ में बीवी की हत्या कर पति ने मौत को गले लगाया
अलीगढ़ के धौरी गांव में पत्नी की हत्या कर पति ने भी जान दे दी. शादी से लौटने के बाद दोनों में विवाद हुआ था.
Published : February 12, 2026 at 2:55 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ में अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव धौरी में गुरुवार को पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पत्नी की हत्या के बाद पति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.
बताया जा रहा है कि दंपति किसी शादी समारोह में शामिल होकर लौटे थे. घर आने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी के बाद यह दुखद घटना हुई. सुबह जब परिजन कमरे के पास पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा खुलवाने पर दोनों को मृत अवस्था में देखकर परिवार के लोगों में कोहराम मच गया.
गांव में भी घटना की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जुट गई. दोनों की शादी के चार साल हुए थे. लड़के का नाम सुनील और लड़की के नाम शिवानी है.
सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने फील्ड यूनिट टीम को साक्ष्य संकलन के निर्देश दिए. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मृतका के पिता मनीष कुमार ने बताया कि उनकी बेटी और दामाद दोनों शादी समारोह में गए थे. उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे. उनके अनुसार दामाद पहले घर लौट आया था, जबकि बेटी कुछ देर बाद पहुंची. मनीष कुमार ने कहा कि जब वह घर पर चाय पूछने पहुंचे और दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.
पिता ने यह भी बताया कि उनकी बेटी पिछले चार महीनों से मायके में ही रह रही थी. ससुराल पक्ष में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते वह वहां नहीं जा रही थी. हालांकि इस विवाद का सीधा संबंध इस घटना से है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है.
गांव के लोगों के अनुसार दंपति के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी, लेकिन किसी ने भी इतनी बड़ी घटना की आशंका नहीं की थी. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. परिजन बदहवास हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं.
पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों की जांच की जाएगी. एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाएगा.
फिलहाल इस दोहरी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.
