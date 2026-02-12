ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बीवी की हत्या कर पति ने मौत को गले लगाया

अलीगढ़: अलीगढ़ में अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव धौरी में गुरुवार को पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पत्नी की हत्या के बाद पति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि दंपति किसी शादी समारोह में शामिल होकर लौटे थे. घर आने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी के बाद यह दुखद घटना हुई. सुबह जब परिजन कमरे के पास पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा खुलवाने पर दोनों को मृत अवस्था में देखकर परिवार के लोगों में कोहराम मच गया.

गांव में भी घटना की खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जुट गई. दोनों की शादी के चार साल हुए थे. लड़के का नाम सुनील और लड़की के नाम शिवानी है.

सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने फील्ड यूनिट टीम को साक्ष्य संकलन के निर्देश दिए. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मृतका के पिता मनीष कुमार ने बताया कि उनकी बेटी और दामाद दोनों शादी समारोह में गए थे. उन्होंने बताया कि वह स्वयं भी अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे. उनके अनुसार दामाद पहले घर लौट आया था, जबकि बेटी कुछ देर बाद पहुंची. मनीष कुमार ने कहा कि जब वह घर पर चाय पूछने पहुंचे और दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.