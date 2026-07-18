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हापुड़ में बाइक सवार दंपती को कार ने कुचला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

हापुड़ में बाइक सवार दंपती को कार ने कुचला ( Photo Credit: ETV Bharat )

हापुड़: जनपद के पिलखुवा फ्लाईओवर पर टोल प्लाजा के समीप शुक्रवार को एक कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी. हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला का रामा अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान के अनुसार, जनपद गाजियाबाद, थाना मसूरी, ग्राम आकलपुर निवासी सतीश (50) शुक्रवार शाम अपनी पत्नी सुशील के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. तभी पिलखुवा फ्लाईओवर पर टोल प्लाजा से पहले उनकी बाइक में कार ने टक्कर मार दी. सड़क हादसे में पति का मौत, पत्नी घायल (VIDEO Credit: ETV Bharat) टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति-पत्नी दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निजी एंबुलेंस से दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां के चिकित्सकों ने उपचार के दौरान सतीश को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुशील की हालत गंभीर बनी हुई है. उनका उपचार जारी है.