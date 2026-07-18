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हापुड़ में बाइक सवार दंपती को कार ने कुचला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर

पिलखुवा फ्लाईओवर पर टोल प्लाजा के समीप हुआ हादसा, पत्नी का अस्पताल में चल रहा इलाज.

हापुड़ में बाइक सवार दंपती को कार ने कुचला
हापुड़ में बाइक सवार दंपती को कार ने कुचला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
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हापुड़: जनपद के पिलखुवा फ्लाईओवर पर टोल प्लाजा के समीप शुक्रवार को एक कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी. हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला का रामा अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.


कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान के अनुसार, जनपद गाजियाबाद, थाना मसूरी, ग्राम आकलपुर निवासी सतीश (50) शुक्रवार शाम अपनी पत्नी सुशील के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. तभी पिलखुवा फ्लाईओवर पर टोल प्लाजा से पहले उनकी बाइक में कार ने टक्कर मार दी.

सड़क हादसे में पति का मौत, पत्नी घायल (VIDEO Credit: ETV Bharat)

टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति-पत्नी दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निजी एंबुलेंस से दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां के चिकित्सकों ने उपचार के दौरान सतीश को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुशील की हालत गंभीर बनी हुई है. उनका उपचार जारी है.


घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ से जाम लग गई. पुलिस ने यातायात को सामान्य कराया और दुर्घटना से संबंधित जानकारी जुटाई. मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

सतीश खेती कर परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार में पत्नी, तीन बेटे और एक बेटी है. बड़ा बेटा सचिन हाल ही में सीआईएसएफ में चयनित हुआ है और इन दिनों इंदौर में प्रशिक्षण ले रहा है. पिता की मौत की सूचना मिलने के बाद वह भी परिवार के संपर्क में है.

आसपास के लोगों ने बताया कि सतीश सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. हादसे के बाद गांव में भी शोक का माहौल है. कोतवाली प्रभारी अतुल चौहान ने बताया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जबकि घायल महिला का अस्पताल में उपचार चल रहा है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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