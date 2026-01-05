पत्नी के फोन कॉल्स से परेशान पति ने की उसकी हत्या, फिर कर ली खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
कुरुक्षेत्र के लाडवा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली.
Published : January 5, 2026 at 2:08 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां रणजीत सिंह उर्फ रणदीप ने अपनी पत्नी निशा की हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली. घटना बीती देर रात की है. सूचना पाकर पुलिस ने सुबह दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी: स्थानीय लोगों की मानें तो रणदीप अपनी पत्नी के बार-बार कॉल आने से परेशान था. इसलिए उसने रविवार रात पहले पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद खुदकुशी कर ली. घटना के समय उनके दो बच्चे घर में मौजूद थे.
सरपंच प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया: दबखेड़ा गांव के सरपंच प्रतिनिधि स्वर्ण सिंह ने बताया कि, "जैसे ही गांव वालों को घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया. पुलिस ने मौके पर जाकर पत्नी का शव कब्जे में लिया और गोताखोर प्रगट सिंह की मदद से पति का शव जोहड़ से बाहर निकाला. पति पत्नी से तलाक लेना चाहता था. कल रात पत्नी ने कई बार उसे कॉल भी किया था. इसके बाद सुबह इसकी हमें जानकारी मिली. दोनों के दो बेटे हैं."
जांच में जुटी पुलिस: इस बारे में लाडवा थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने बताया कि, "पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया. प्राथमिक जांच में पाया गया कि पत्नी निशा के पास किसी विदेशी नंबर से काल आया था. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है."
