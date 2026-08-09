झालावाड़ में दंपती ने किया आत्महत्या का प्रयास, पति की मौत और पत्नी गंभीर
मृतक की पत्नी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है.
Published : August 9, 2026 at 5:54 PM IST
झालावाड़: जिले के रटलाई थाना क्षेत्र के रिझोंन गांव में रविवार को पति-पत्नी ने कथित रूप से एक साथ घर के अंदर कमरे में आत्महत्या करने का प्रयास किया. इस घटनाक्रम में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर अवस्था में मृतक के शव के पास बेसुध मिली. उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.
रटलाई थाना प्रभारी लोकेश मीणा ने बताया कि रिझोन गांव निवासी दंपती रात को परिजनों से बातचीत कर कमरे में सोने चले गए थे. सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो कमरे का दरवाजा काफी समय तक बंद था. बाद में कमरे के अंदर झांक कर देखा तो गिरिराज का शव कमरे में पड़ा हुआ था. वहीं, उसकी पत्नी शव के पास बेसुध होकर पड़ी थी. परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और दोनों को अस्पताल पहुंचाया.
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थाना प्रभारी के अनुसार प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या के प्रयास से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. हालांकि, इसका कारण अभी सामने नहीं आया है. मृतक की पत्नी को होश आने पर उसके बयान आने के बाद ही मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. मृतक की पत्नी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस परिजनों से पूछताछ करने के साथ ही घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है. युवक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था.