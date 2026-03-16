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भारी बर्फबारी के बीच 700 फीट नीचे खाई में लुढ़की कार, पति की मौत, पत्नी घायल

पुलिस के अनुसार, सोमवार देर शाम को जंजैहली से मगरूगला की ओर आ रही एक अल्टो कार एचपी 34 ई 8413 मगरूगला से ठीक एक किलोमीटर पीछे करीब 700 फीट गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में अमित गौतम (उम्र- 34 वर्ष), पुत्र अमर सिंह गौतम निवासी सेऊ बाग जिला कुल्लू की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी पूनम गौतम (उम्र- 35 वर्ष) हादसे में घायल हो गई.

सराज: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बार्फबारी के चलते एक ओर ठंड बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इसी बीच मंडी जिले के सराज में एक बेहद दर्दनाक हादसा पेश आय़ा है. सोमवार को भारी बर्फबारी के बीच सराज के मगरुगला में एक कार बर्फ में फिसलकर 700 फीट नीचे खाई में गिर गई. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक महिला घायल है.

खाई में कार गिरने से पति की मौत, पत्नी घायल

स्थानीय लोगों का कहना है कि, बर्फबारी के कारण छाई धुंध और माइनस तापमान की कड़ाके की ठंड के कारण ज्यादातर लोग घरों में थे. यही वजह है कि किसी को आवाज नहीं सुनाई दी. हादसे का पता तब चला जब गाड़ी में सवार एक महिला जो घायल अवस्था में सड़क तक पहुंची और मगरूगला में ढाबे चलाने वाले को दुर्घटना के बारे में बताया.

हादसे की जानकारी लगते ही स्थानीय लोग खाई में उतर गए मौके पर पहुंचकर देखा तो युवक की मौके पर मौत हो चुकी थी. स्थानीय लोगों ने जंजैहली पुलिस और 108 को सुचना दी और महिला को तुरंत अस्पताल के लिए जंजैहली ले जाया गया. महिला को सूचना देने के बाद जंजैहली पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद गाड़ी के नीचे दबा हुए मृतक को में बाहर निकाला गया.

जहां हादसा हुआ, वहां सड़क तंग

कड़ाके की ठंड और घने अंधेरे आसमान से गिर रही बर्फ के फाहें के बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से मृतक को कड़ी मशक्कत के बाद सड़क तक पहुंचाया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि, जिस जगह सड़क हादसा हुआ वहां सड़क का डंगा बह गया है. सड़क बहुत तंग है, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने वहां न कोई चेतावनी बोर्ड लगाया है और न ही कोई पत्थर रखे थे. घने अंधेरे और बर्फबारी के चलते कार फिसल गई और सीधे 700 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

डीएसपी करसोग ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, "पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, ऐसे में वाहन चालक सावधानी से वाहन चलाएं."

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