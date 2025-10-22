ETV Bharat / state

दीपावली की रात हुई अनहोनी, पति ने पत्नी की हत्या के बाद दी जान

धमतरी : दीपावली की रात पति ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी जान दे दी.पति ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में भी साझा की थी.जिसके बाद परिजनों को इसकी सूचना हुई. घटना धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के करेली बड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदी की है.जहां एक ओर पूरा गांव दीपावली मनाने में व्यस्त था,तो दूसरी ओर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. दीपावली के अगले दिन परिजनों को इस बात की जानकारी हुई. हत्या के बाद पति ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में दी थी. फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

दीपावली की रात हुई अनहोनी : धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि 20 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे, ग्राम हरदी निवासी लक्ष्मी यादव अपने पति हितेश यादव के साथ अपने कमरे में सोने गई थी. अगली सुबह 21 अक्टूबर को लगभग 7 बजे, जब दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो मृतिका के जेठ गितेश्वर यादव ने आवाज लगाई.अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सीढ़ी लगाकर कमरे के वेंटिलेशन से झांका. अंदर देखा तो लक्ष्मी यादव का शव जमीन पर पड़ा हुआ था. पति हितेश यादव ने भी आत्मघाती कदम उठा लिया था कमरा खोलकर दोनों की जांच की गई लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी.

पति ने पत्नी की हत्या के बाद दी जान