दीपावली की रात हुई अनहोनी, पति ने पत्नी की हत्या के बाद दी जान

धमतरी में पत्नी की हत्या के बाद पति ने जान दे दी. दीपावली की रात हुई इस घटना से दो परिवारों में मातम पसरा है.

दीपावली की रात हुई अनहोनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read
धमतरी : दीपावली की रात पति ने पत्नी की हत्या के बाद अपनी जान दे दी.पति ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में भी साझा की थी.जिसके बाद परिजनों को इसकी सूचना हुई. घटना धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के करेली बड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदी की है.जहां एक ओर पूरा गांव दीपावली मनाने में व्यस्त था,तो दूसरी ओर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. दीपावली के अगले दिन परिजनों को इस बात की जानकारी हुई. हत्या के बाद पति ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में दी थी. फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

दीपावली की रात हुई अनहोनी : धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि 20 अक्टूबर की रात लगभग 11 बजे, ग्राम हरदी निवासी लक्ष्मी यादव अपने पति हितेश यादव के साथ अपने कमरे में सोने गई थी. अगली सुबह 21 अक्टूबर को लगभग 7 बजे, जब दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो मृतिका के जेठ गितेश्वर यादव ने आवाज लगाई.अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सीढ़ी लगाकर कमरे के वेंटिलेशन से झांका. अंदर देखा तो लक्ष्मी यादव का शव जमीन पर पड़ा हुआ था. पति हितेश यादव ने भी आत्मघाती कदम उठा लिया था कमरा खोलकर दोनों की जांच की गई लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थी.

पति ने पत्नी की हत्या के बाद दी जान (Etv Bharat)


सूचना के बाद पुलिस चौकी करेलीबड़ी की टीम और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुँची. मृतिका नवविवाहित होने के कारण कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में शव पंचनामा कर शार्ट पीएम कराया गया.जिसमें रिपोर्ट के आधार पर लक्ष्मी यादव की मृत्यु गमछा से गला घोंटने के कारण हत्यात्मक प्रवृत्ति का होना पाया गया.जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध की धारा 103(1) बीएनएस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरु की है.वहीं हितेश यादव की मृत्यु फंदा लगाने से हुई है. मर्ग कायम कर शव पंचनामा एवं पीएम कार्यवाही की गई.जिसमें आत्मघाती कदम उठाना पाया गया - सूरज सिंह परिहार, एसपी

क्या है परिजन का बयान : मृतक के बड़े भाई ने पुलिस में बयान दर्ज कराया है हितेश यादव की शादी एक साल पहले हुई थी. लक्ष्मी यादव उनकी पत्नी की छोटी बहन थी. शादी के 2-3 माह बाद छोटा भाई हितेश अपनी पत्नी लक्ष्मी को साथ लेकर ग्राम मोहंदी अपने ससुर संतोष यादव के घर जाकर रह रहा था.19 अक्टूबर की शाम दिवाली त्यौहार मनाने के लिये छोटा भाई हितेश अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अपने घर हरदी आया था.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच : पुलिस के मुताबिक पत्नी की हत्या के संबंध में साक्ष्य एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य संकलन जारी है. फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है. एसपी के निर्देशन में थाना मगरलोड और चौकी करेलीबाड़ी की टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि घटना के हर पहलू की निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच कर सत्य सामने लाया जाए.

