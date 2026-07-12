लखीमपुर खीरी में पति ने पत्नी की नाक काटी, सास ने दामाद की बहन की नाक काट लिया बदला
पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा कस्बे में संघर्ष, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:09 AM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा कस्बे में शनिवार को मायके जाने की जिद पर शुरू हुआ विवाद, देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया. आरोप है कि पति ने पत्नी की पिटाई करने के बाद दांतों से उसकी नाक काट ली. घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोगों ने दामाद के घर पर हमला बोल दिया.
पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुण्डीर के अनुसार, पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा कस्बा निवासी श्रवण कुमार कश्यप और उसकी पत्नी-प्रीती कश्यप के बीच मायके जाने को लेकर विवाद होआ. प्रीती अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मायके जाना चाहती थी.
आरोप है कि इसी बात से गुस्साए पति श्रवण कुमार कश्यप ने पहले अपनी पत्नी प्रीति की पिटाई की और फिर उसकी नाक को दांतों से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. लहूलुहान हालत में प्रीती ने अपने मायके वालों को घटना की सूचना दी.
सूचना मिलते ही चचरा पुरवा गांव निवासी प्रीती के पिता बनवारी और माता श्रीदेवी अन्य परिजनों के साथ ढखेरवा पहुंचे और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होई. इसी दौरान दामाद की मां के साथ भी मारपीट की गई, जबकि बदले में दामाद की बहन मोनी कश्यप की भी दांतों से नाक काट दी गई, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई.
घटना के बाद दोनों घायलों का उपचार कराया गया. दिनदहाड़े हुई इस वारदात की चर्चा पूरे कस्बे में होती रही. मामले की सचना मिलते ही पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुण्डीर मौके पर पहुंचे. उनके मुताबिक दोनों पक्षों के तहरीर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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