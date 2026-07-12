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लखीमपुर खीरी में पति ने पत्नी की नाक काटी, सास ने दामाद की बहन की नाक काट लिया बदला

पति ने पत्नी तो सास ने दामाद की बहन की काटी नाक ( Photo Credit; ETV Bharat )