कुशीनगर में पत्नी की हत्या में पति दोषी करार; कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, 50 हजार अर्थदंड भी लगाया
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 9:32 PM IST
कुशीनगर : कसया थाना क्षेत्र में लगभग तीन वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने गुरुवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कुशीनगर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी #UPPolice pic.twitter.com/b8EHTjt9NE— Kushinagar Police (@kushinagarpol) June 11, 2026
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि कसया थाना क्षेत्र में ग्राम बनकटा निवासी गोधनी देवी ने 2 अक्टूबर 2023 को आरोप लगाया था कि उसके बेटे संजय प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रमिला देवी पर फावड़े से सिर पर वार कर दिया था. गंभीर चोट लगने के बाद इलाज के दौरान प्रमिला की मृत्यु हो गई थी.
उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम कुशीनगर की अदालत में हुआ.
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर पति को दोषी पाया. आदेश में न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर हत्या की, जिससे मृतका के बच्चे पर भी गंभीर मानसिक प्रभाव पड़ा.
न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (1) के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. आदेश में यह भी कहा गया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी. दोषी को दंड भुगतने के लिए देवरिया जिला कारागार भेजे जाने का आदेश दिया गया.
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