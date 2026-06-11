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कुशीनगर में पत्नी की हत्या में पति दोषी करार; कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, 50 हजार अर्थदंड भी लगाया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )