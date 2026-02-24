ETV Bharat / state

पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी ठहराया पति दोष मुक्त, हाईकोर्ट ने कहा- 'संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता'

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दोषमुक्त करार दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है. यह मामला वर्ष 2011 से विचाराधीन था. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में हुई. आत्महत्या के लिए उकसाने में दोषी ठहराया गया पति दोष मुक्त: मामले के अनुसार अपीलकर्ता ने सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर के 30 अगस्त 2011 के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी. पत्नी ने 2004 में की थी आत्महत्या: 15 सितंबर 2004 को खटीमा क्षेत्र में स्थित वैवाहिक घर में याचिकाकर्ता की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. ट्रायल कोर्ट ने दहेज हत्या और क्रूरता के आरोपों से उसे बरी कर दिया था. लेकिन पत्नी के चरित्र पर संदेह और मानसिक प्रताड़ना को आधार बनाते हुए धारा 306 के तहत दोष सिद्धि कर दी थी.