अमेठी में गर्भवती पत्नी की मौत, पति की हार्ट अटैक से जान गई; एक साल पहले हुई थी शादी

अमेठी में पति-पत्नी की मौत.
अमेठी में पति-पत्नी की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 6:55 AM IST

2 Min Read
अमेठी: पति-पत्नी ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं थी और वह पूरा भी हो गया. अमेठी के जायस थाना क्षेत्र के निखई मोहल्ला निवासी गर्भवती पत्नी की मौत के बाद पति की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह दृश्य देखकर लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे.

परिजनों ने बताया कि जायस थाना क्षेत्र के मोहल्ला निखई निवासी ज्योति (20) गर्भवती थी. मंगलवार दोपहर बाद ज्योति को प्रसव शुरू पीड़ा हुई. परिजन उसे तत्काल संयुक्त जिला अस्पताल गौरीगंज लेकर पहुंचे और भर्ती कराया.

डॉक्टर्स ने महिला की हालत गंभीर देखकर एम्स रायबरेली के लिए रेफर कर दिया. वहां पहुंचने पर एक्स के डॉक्टर ने ज्योति को मृत घोषित कर दिया.

वहीं, बुधवार दोपहर बाद ज्योति के पति आकाश (22) की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के पिता सत्य प्रकाश और भाई अनिल ने बताया कि आकाश अपनी पत्नी की मौत के बाद से सदमे में था.

इसी तनाव में हार्ट अटैक से आकाश की जान चली गई. आकाश 5 भाई-बहनों में चौथे नंबर पर था. वह शहर की एक दुकान पर काम करता था. पिछले साल ही आकाश और ज्योति की शादी हुई थी.

पति-पत्नी की एक साथ हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतक आकाश की मां तारावती का रो-रोकर बुरा हाल रहा. पूरे मोहल्ले में मातम पसरा रहा. दोनों की अर्थी एक साथ उठी को मानों पूरा इलाका चीत्कार उठा.

थानाध्यक्ष जायस अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी है. अभी तक परिजनों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है. परिजनों की सूचना के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

