लखनऊ में झगड़े के बाद पति ने की आत्महत्या; गुस्से में मायके चली गई थी पत्नी, छह माह पहले भाभी से की थी शादी
मृतक के जीजा जीवन ने बताया कि युवक के बड़े भाई की दो साल पहले मौत हो गई थी.
लखनऊ : राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र में मंगलवार को पत्नी से झगड़े के बाद पति के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. पति से झगड़े के बाद पत्नी मायके चली गई थी. जिसके कुछ देर बाद पति ने सुसाइड कर लिया. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस के मुताबिक, चिनहट निवासी सुमित कुमार (20) पेशे से ड्राइवर था. मंगलवार शाम करीब चार बजे उसका पत्नी कोमल से किसी बात पर विवाद हो गया. झगड़े के बाद पत्नी गुस्से में अपने मायके काकोरी चली गई.
पुलिस के मुताबिक, सुमित ने उसे काफी रोकने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी. पत्नी के जाने के करीब चार घंटे बाद, रात 8 बजे युवक ने आत्महत्या कर ली. रात को जब युवक की बहन उसे खाने के लिए बुलाने कमरे में गई, तो अंदर का नजारा देख उसकी चीख निकल गई. जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्य जमा हो गए. आनन-फानन में युवक को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक के जीजा जीवन ने बताया कि सुमित के बड़े भाई सुभाष की दो साल पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई थी. भाई की मौत के बाद सुमित और उसकी भाभी कोमल ने छह माह पहले शादी कर ली थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों में छोटी-छोटी बातों पर कलह शुरू हो गई थी.
